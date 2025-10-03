Łzy na boisku, dramat na oczach Lewandowskiego. W Barcelonie ogłaszają zwrot akcji

Od początku tegorocznych rozgrywek w "szpitalu" Barcelony zameldowali się także między innymi: Alejandro Balde, Lamine Yamal,Raphinha oraz Gavi. Po meczu z Getafe (21 września) listę tę zasilił także Fermin Lopez. 22-letni pomocnik "Blaugrany" wszedł wówczas na murawę w 60. minucie spotkania. Dograł mecz do końca, jednak przy schodzeniu do szatni w jego oczach widoczne były łzy, spowodowane urazem mięśniowym. Od tego czasu Fermin również zasilił bogatą listę niedostępnych zawodników "Blaugrany".

Fermin wraca do zdrowia po urazie mięśniowym. Padła data powrotu

Tym sposobem pomocnik ominął trzy spotkania z: Realem Oviedo, Realem Sociedad oraz PSG. Od feralnego spotkania próżno było szukać doniesień, odnośnie do stanu zdrowia Fermina Lopeza. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem października. To właśnie wtedy portal "MARCA" podał informacje, które z pewnością ucieszyły fanów "Dumy Katalonii".

"Krok naprzód w powrocie Fermina do zdrowia. Andaluzyjczyk trenował już w piątek rano na boisku w Ciutat Esportiva, choć wciąż jest poza grą w grupie. [...]. Fermin doznał kontuzji mięśnia biodrowo-lędźwiowego w lewej nodze 21 września w meczu z Getafe. Przewidziana przerwa wynosiła trzy tygodnie, dlatego prawdopodobnie będzie gotowy na mecz z Gironą w przyszłą sobotę, 18 października" - piszą Hiszpańscy dziennikarze.

W ostatnim czasie wokół 22-letniego pomocnika FC Barcelony narodziło się bardzo wiele spekulacji. Jego pozyskaniem miała być bowiem zainteresowana Chelsea, która wedle doniesień chciała zapłacić FC Barcelonie około 65 mln euro. Ostatecznie jednak Hansi Flick za bardzo ceni sobie umiejętności perspektywicznego Hiszpana, aby wypuścić go z rąk na rzecz londyńczyków. Wedle najnowszych prognoz już za kilkanaście dni Fermin Lopez ponownie będzie mógł swoimi boiskowymi poczynaniami udowodnić słuszność decyzji niemieckiego szkoleniowca.

Fermin Lopez GONGORA AFP

Lamine Yamal, Fermin Lopez JOSEP LAGO AFP

Fermin Lopez i Robert Lewandowski INA FASSBENDER/AFP AFP

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports