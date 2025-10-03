Łzy na boisku, dramat na oczach Lewandowskiego. W Barcelonie ogłaszają zwrot akcji
Sezon 2025/2026 zaczął się dla FC Barcelony pasmem sukcesów oraz... urazów. Niestety fatalna seria od pewnego czasu ciągnie się za zawodnikami Hansiego Flicka. Nie ominęła ona także Fermina Lopeza, który nabawił się urazu mięśniowego w trakcie meczu z Getafe. Wówczas wyglądało to niepokojąco, bowiem młody Hiszpan opuszczał murawę ze łzami w oczach. Pierwsze dni października przyniosły jednak nowe, bardzo optymistyczne informacje ws. stanu zdrowia gwiazdora.
FC Barcelona może obecnie mówić o istnej pladze kontuzji. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu dostaliśmy informacje o urazie Marca-Andre ter Stegena, który wymagał operacji. Ta wykluczyła Niemca z gry na kilka najbliższych miesięcy. Tuż przed inauguracją rozgrywek na listę piłkarzy z urazami trafił natomiast Robert Lewandowski. Polak utracił w ten sposób możliwość gry w kilku pierwszych meczach "Dumy Katalonii".
Od początku tegorocznych rozgrywek w "szpitalu" Barcelony zameldowali się także między innymi: Alejandro Balde, Lamine Yamal,Raphinha oraz Gavi. Po meczu z Getafe (21 września) listę tę zasilił także Fermin Lopez. 22-letni pomocnik "Blaugrany" wszedł wówczas na murawę w 60. minucie spotkania. Dograł mecz do końca, jednak przy schodzeniu do szatni w jego oczach widoczne były łzy, spowodowane urazem mięśniowym. Od tego czasu Fermin również zasilił bogatą listę niedostępnych zawodników "Blaugrany".
Fermin wraca do zdrowia po urazie mięśniowym. Padła data powrotu
Tym sposobem pomocnik ominął trzy spotkania z: Realem Oviedo, Realem Sociedad oraz PSG. Od feralnego spotkania próżno było szukać doniesień, odnośnie do stanu zdrowia Fermina Lopeza. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem października. To właśnie wtedy portal "MARCA" podał informacje, które z pewnością ucieszyły fanów "Dumy Katalonii".
"Krok naprzód w powrocie Fermina do zdrowia. Andaluzyjczyk trenował już w piątek rano na boisku w Ciutat Esportiva, choć wciąż jest poza grą w grupie. [...]. Fermin doznał kontuzji mięśnia biodrowo-lędźwiowego w lewej nodze 21 września w meczu z Getafe. Przewidziana przerwa wynosiła trzy tygodnie, dlatego prawdopodobnie będzie gotowy na mecz z Gironą w przyszłą sobotę, 18 października" - piszą Hiszpańscy dziennikarze.
W ostatnim czasie wokół 22-letniego pomocnika FC Barcelony narodziło się bardzo wiele spekulacji. Jego pozyskaniem miała być bowiem zainteresowana Chelsea, która wedle doniesień chciała zapłacić FC Barcelonie około 65 mln euro. Ostatecznie jednak Hansi Flick za bardzo ceni sobie umiejętności perspektywicznego Hiszpana, aby wypuścić go z rąk na rzecz londyńczyków. Wedle najnowszych prognoz już za kilkanaście dni Fermin Lopez ponownie będzie mógł swoimi boiskowymi poczynaniami udowodnić słuszność decyzji niemieckiego szkoleniowca.