Partner merytoryczny: Eleven Sports

Los Wojciecha Szczęsnego przesądzony. To już koniec spekulacji. Rywal się wygadał

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Wojciech Szczęsny, przedłużając umowę z Barceloną, miał świadomość tego, że będzie pełnił rolę rezerwowego bramkarza oraz kogoś w rodzaju mentora dla Joana Garcii. Polak otwarcie przyznał, że ta sytuacja mu pasuje i jest zadowolony. Szybko przyszedł czas, gdy musi zastępować Hiszpana i jak sam przyznał, nie chciałby grać w październikowym El Clasico. Młodszy kolega z drużyny już zdradził, kto stanie między słupkami na Santiago Bernabeu.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia
Wojciech Szczęsny i Joan GarciaJonathan Moscrop / Miguel RIOPA East News

Wojciech Szczęsny, aby podpisać umowę z Barceloną, zrezygnował ze swojej emerytury, którą ogłosił nieco ponad miesiąc wcześniej. Pierwotnie plan wszystkich stron był jasny - Szczęsny miał spędzić w Katalonii niecały sezon, aby zastąpić między słupkami Marca-Andre ter Stegena, który doznał poważnej kontuzji kolana w końcówce września 2024 roku. Niemiec miał pauzować praktycznie do końca sezonu 2024/2025.

Tak się stało, ale Szczęsny spisywał się na tyle dobrze, że "Duma Katalonii" zaoferowała Polakowi nową - dwuletnią umowę. Po dłuższym czasie namysłu "Szczena" zgodził się na propozycję, podpisując drugi kontrakt z Barceloną. Klub latem sprowadził utalentowanego Joana Garcię, który z miejsca stał się filarem drużyny. Szybko przytrafiły się jednak problemy zdrowotne.

Szczęsny zagra w El Clasico. Garcia ogłasza

Operacja kolana miała wykluczyć go z gry do okolic listopada. W związku z tym występ Garcii w zaplanowanym na 26 października El Clasico stanął pod znakiem zapytania. Sam Szczęsny otwarcie przyznał, że liczy na to, że...nie zagra w meczu z Realem. - Szczerze mu życzę, by jak najszybciej doszedł do zdrowia. I nie liczę na to, że sam wystąpię w El Clasico - powiedział Szczęsny w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Wszystko wskazuje jednak na to, że Polak mimo swoich szczerych chęci nie sprawi, że Garcia wskoczy do bramki, co potwierdził sam Hiszpan. - Z moim kolanem jest wszystko dobrze, naprawdę dobrze. Wszystko jest okej. Zostało mi jeszcze około miesiąca, zobaczymy jak to wszystko przebiegnie - powiedział hiszpański golkiper w krótkiej rozmowie z "Movistar Futbol".

W związku z tym, zakładając, że słowa Garcii są szczere, to musiałby się wydarzyć prawdopodobnie cud, aby 24-latek wystąpił w hitowym spotkaniu z Realem Madryt. To bowiem zaplanowane jest na 26 października, a więc dokładnie za 16 dni. W związku z tym przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny w historii rywalizacji z Realem Madryt jako bramkarz Barcelony zdecydowanie się nie nudził. Polak zagrał trzykrotnie, trzy razy wygrał. Stracił sześć goli, zobaczył jedną czerwoną kartkę.

DJB. Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kiedy ponownie zobaczymy Polaka w bramce Barcelony? WIDEOPOLSAT GOPOLSAT GO
Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku
Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 rokuMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona. Wcześniej hiszpańskie media mówiły o buncie
Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona. Wcześniej hiszpańskie media mówiły o buncieANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
Piłkarz w stroju bramkarskim z rękawicami, na tle boiska piłkarskiego w czasie meczu lub treningu, w prawym górnym rogu widoczne powiększone ujęcie fragmentu treningu z logo klubu piłkarskiego w tle.
Sytuacja bramkarzy FC Barcelona jest klarowna. Wojciech Szczęsny akceptuje swoją starą-nową rolę zmiennika, a atmosfera między golkiperami "Barcy" pozostaje więcej niż dobraGongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/victor_naheAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja