Los Szczęsnego przesądzony. Ter Stegen właśnie się dowiedział, Barcelona ma konkretny plan

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen - każdy z tych bramkarzy mógłby być numerem jeden w silnych, europejskich zespołach. Tymczasem tylko pierwszy z nich może liczyć na regularne występy, a Polak i Niemiec muszą zadowolić się pojedynczymi meczami, choć i to nie jest pewne. Tak obecnie wygląda sytuacja bramkarzy w FC Barcelona i zanosi się na to, że potrwa jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy.

Do niedawna wydawało się, że ter Stegen być może opuści Dumę Katalonii zimą, aby być w dobrej formie przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, ale Niemiec nie ma w planach odchodzić z zespołu już tej zimy. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku, a Szczęsnego wygasa o rok wcześniej. Okazuje się, że w Barcelonie już mają plan, kto będzie następcą obu, doświadczonych golkiperów.

Oto następca Szczęsnego i ter Stegena. Padło jedno nazwisko

Okazuje się, że Blaugrana chce postawić na mocne odmłodzenie pozycji bramkarza. Pierwszym krokiem w tym kierunku było ściągnięcie Garcii, który ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery. Jak informuje dziennik "Sport", drugim krokiem ma być zatrzymanie w klubie 19-letniego wychowanka La Masii Arona Jakobaszwiliego. I zdaniem hiszpańskiej prasy to właśnie nastolatek ma być następcą Szczęsnego i ter Stegena.

Jakobaszwili gra obecnie na wypożyczeniu w zespole FC Andorra. W czternastu dotychczasowych spotkaniach drugiej ligi hiszpańskiej wpuścił siedemnaście goli i zachował trzy czyste konta. "Sport" podaje również, że celność podań Jakobaszwiliego jest na poziomie 91,5 proc., co w grze Barcelony ma bardzo duże znaczenie. Działacze z Camp Nou mają być zadowoleni rozwojem 19-latka.

"Aron Jakobiszwili spisuje się rewelacyjnie na wypożyczeniu w Andorze. Ma spore szanse na znalezienie się w kadrze Barcelony na przyszły sezon" - możemy przeczytać w artykule. Autor tekstu twierdzi również, że to właśnie 19-latek może w przyszłości być zmiennikiem Garcii i pracować na mocniejszą pozycję w pierwszym zespole Blaugrany.

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Marc-Andre ter Stegen JAVIER BORREGO / DPPI via AFP AFP