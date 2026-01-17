Przyjście Xabiego Alonso miało być przełomowym punktem dla Realu Madryt. Pod koniec poprzedniego sezonu drużyna absolutnie nie spełniała bowiem pokładanych w niej nadziei. Pod wodzą żywej legendy "Los Blancos" wszystko miało się jednak odmienić.

Rzeczywistość szybko zweryfikowała marzenia madryckich kibiców. Pierwszym wyraźnym sygnałem alarmowym były wydarzenia, mające miejsce podczas zeszłorocznego El Clasico. Wówczas Vinicius Junior przejawiał bardzo wrogie nastawienie względem Xabiego Alonso. Sytuacji nie poprawiły również "przeprosiny" zawodnika, w których ten nie uwzględnił nazwiska szkoleniowca.

Kolejne ciosy spadły na Real Madryt zaraz po rozpoczęciu obecnego roku. Wpierw drużyna przegrała finał Superpucharu Hiszpanii, tracąc to trofeum na rzecz Barcelony. Chwilę później otrzymaliśmy komunikat o zakończeniu współpracy z Xabim Alonso. Rolę nowego szkoleniowca przejął Alvaro Arbeloa. Jego debiutanckie spotkanie zakończyło się jednak kompletną katastrofą, po której "Królewscy" pożegnali się z szansą na wywalczenie Pucharu Hiszpanii. Dla kibiców było to stanowczo zbyt wiele.

Bernabeu tonęło w gwizdach. Kibice nie zamierzali odpuszczać gwiazdorowi

Okazją do wyrażenia ogromnej frustracji było sobotnie spotkanie Realu Madryt z Levante. Wściekli kibice nie zamierzali zbyt długo czekać. Już na przedmeczowej rozgrzewce piłkarze zostali wygwizdani przez zapełniające się trybuny. To nie zadowoliło jednak fanów madryckiej drużyny.

Rozwiń

Podczas samego meczu również dało się słyszeć wszechobecne gwizdy. Nasilały się one, kiedy piłka trafiała pod nogi konkretnych zawodników Realu. Zdecydowanym "wrogiem publicznym numer jeden" stał się tego dnia Vinicius Junior. Przy wszystkich jego zagraniach całe Santiago Bernabeu momentalnie eksplodowało, lecz zdecydowanie w negatywnym tego słowa znaczeniu.

W ostatnim czasie brazylijski skrzydłowy nie ma najlepszej prasy. To on w głównej mierze oskarżany jest bowiem o zakończenie współpracy z Xabim Alonso, który wbrew pozorom wcale nie cieszył się tak dużą niechęcią środowiska kibicowskiego "Królewskich". Jest on również prowodyrem wielu innych skandalicznych sytuacji, które co dzień zniechęcają do niego sympatyków Realu Madryt. Postawa kibiców, choć bardzo brutalna, jest w pewien sposób zrozumiała.

Vinicius Junior MATTHIEU MIRVILLE AFP

Vinicius Junior JUAN MABROMATA AFP

Kibice Realu Madryt patrzący w kierunku Viniciusa Angel Martinez Getty Images