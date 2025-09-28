W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Bardzo dobrze podczas niego spisuje się FC Barcelona, która w La Lidze, jak i w Lidze Mistrzów nie przegrała jeszcze żadnego meczu. Drużyna Hansiego Flicka wyniki te osiąga bez swojego najlepszego defensora poprzedniej kampanii, Inigo Martineza.

Hiszpan dość nieoczekiwanie zamienił "Dumę Katalonii" na arabskie Al-Nassr. Wszystko odbyło się bardzo szybko i w nietypowym momencie, bowiem w kluczowym okresie przygotowawczym.

W rozmowie z hiszpańską "Marcą" zdradził, dlaczego zdecydował się na przenosiny. Wskazał, że gdy otrzymał ofertę musiał się poważnie zastanowić nad dalszą karierą. Do tego zdradził, że z jego perspektywy naszedł czas, aby zakończyć granie na najwyższym poziomie i przenieść się do nieco słabszej ligi.

- Byłem w okresie przygotowawczym, kiedy dostałem ofertę i zdałem sobie sprawę, że trzeba się zatrzymać i ocenić. Tempo się nie zatrzymuje, stale rośnie, a dawanie z siebie 50% to za mało, bo to zawsze musi być maksimum. Wymagania są najwyższe i sięgasz granic. Jest dużo podróżowania i myślę, że nadszedł czas, żeby się wycofać - powiedział.

Martinez wprost o wylocie do Arabii Sadyjskiej. "Nadszedł czas"

Co więcej, 34-latek wskazał, że swoim odejściem zrobił miejsce innym, młodszym zawodnikom, którzy czekali na swoją szansę. Dodał również, że w Arabii Saudyjskiej dostaje wszystko, co potrzebuje.

- Nadszedł czas, żeby zrobić miejsce innym i móc kontynuować swoją grę w piłkę nożną, realizować swoje pomysły i cieszyć się innym krajem, który daje mi wszystko - zakończył.

Barcelona aktualnie zajmuję drugie miejsce w lidze z 16 punktami na koncie. W niedzielę zespół Hansiego Flicka może jednak zostać liderem rozgrywek. O 18:30 zmierzy się z Realem Sociedad. W przypadku wygranej będą mieli jeden punkt więcej od Realu Madryt. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Inigo Martinez JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Inigo Martinez, Raphinha i Robert Lewandowski JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Inigo Martinez JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP