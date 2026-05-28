Transfer Anhony'ego Gordona opiewający na 80 milionów euro w FC Barcelona jest możliwy, ponieważ odejście Roberta Lewandowskiego uwolniło w klubowym budżecie mnóstwo pieniędzy.

Smutek po rozstaniu z Polakiem w Barcelonie jest ogromny, ale wiąże się również z zyskaniem nowych finansowych możliwości. Można powiedzieć, że jest to początek nowego rozdziału, ponieważ powrót do zasady 1:1 jest czymś przełomowym. Dzięki temu Barca będzie mogła wydawać na transfery dokładnie tyle pieniędzy, ile zarobiła.

Anthony Gordon to pierwszy duży transfer Barcelony po odejściu Roberta Lewandowskiego, ale nie można nazwać go następcą Polaka. Jego nominalną pozycją na boisku jest bowiem lewe skrzydło. Jeśli Duma Katalonii chciałaby zamknąć temat braku napastnika światowej klasy, z pewnością nie sięgałaby po Gordona tak szybko.

Gordon ma cechy, które idealnie pasują do stylu gry Hansiego Flicka

Reprezentant Anglii to zawodnik o bardzo ciekawej charakterystyce i posiadający wiele cech, które sprawiają, że pasuje on do układanki Hansiego Flicka. Jego znakiem rozpoznawczym jest to, że jako zawodnik pierwszej linii potrafi wskoczyć na bardzo wysoki poziom intensywności. Stosuje bardzo silny pressing i potrafi zagrać na każdej z trzech pozycji w ataku.

Poza tym Gordon posiada bardzo solidne dośrodkowania, ma dobrze ułożoną nogę i potrafi podejmować dobre decyzje w ostatniej fazie akcji - czy to strzał, czy podanie do lepiej ustawionego kolegi. Jest również bardzo szybki, co przy stylu gry preferowanym przez Hansiego Flicka może mieć kluczowe znaczenie.

Posiada również wady. Z pewnością jest mniej uzdolniony technicznie niż większość piłkarzy Barcelony. Przy okazji dwumeczu w Lidze Mistrzów z ekipą Flicka potrafił zagrażać bramce Joana Garcii, ale po spotkaniu przyznał, że wszystko działo się dla niego za szybko. Że rywale operowali piłką w sposób dla niego niesamowity.

Mimo to, że Gordon sam zauważył różnicę między nim a zespołem Barcelony na poziomie szybkości gry piłką, Duma Katalonii podjęła decyzję, że to właśnie na niego zamierza wydać aż 80 milionów euro. Możliwe, że będzie to największy transfer klubu w tym oknie transferowym. Choć śledząc medialne pogłoski, można też podejrzewać, że wcale nie jest to przesądzone.

Anglik nie jest może piłkarzem bardzo mocno podatnym na kontuzje, ale w zeszłym sezonie można było zaobserwować dość niepokojący trend, ponieważ tych urazów właśnie w tym okresie było najwięcej. W wyniku trzech różnych kontuzji opuścił siedem meczów Newcastle United i wypadł z gry łącznie na 36 dni.

Sezon wcześniej również doznał trzech kontuzji, ale wówczas opuścił tylko 5 meczów w sezonie. Nie można więc powiedzieć, że jest to piłkarska "szklanka", ale z pewnością należy na niego uważać.

Cena budzi kontrowersje. Czy słuszne?

Podsumowując, Hansiemu Flickowi Gordon jest w stanie dać nieco więcej niż Marcus Rashford, jeśli chodzi o pracę bez piłki, grę w obronie i stosowanie pressingu. Na poziomie intensywności może być to zawodnik tak samo wartościowy jak Raphinha. Mówimy więc o absolutnie kluczowym dla Barcelony aspekcie gry.

Z drugiej strony Rashford byłby zawodnikiem o ok. 50 milionów tańszym. Manchester United sprzedałby go za 30 milionów euro, co w tym momencie, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Barcelony, nie jest kwotą poza zasięgiem. W perspektywie przyjścia Gordona na Camp Nou wykupienie Rashforda staje się mało prawdopodobną opcją.

Cena 80 milionów euro za Gordona wywołuje bardzo skrajne opinie. Jest to, bez wątpienia, bardzo pokaźna kwota. "Na papierze" za wysoka. Jeśli jednak mistrz Hiszpanii chce sprowadzić zawodnika ogranego na poziomie Premier League i pasującego do jego koncepcji, musi sięgnąć do kieszeni. Tyle po prostu się płaci. A czy to drogo, czy nie - to będzie można ocenić po kilku sezonach Gordona spędzonych na Camp Nou.

