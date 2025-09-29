Lewandowski zagra w sercu Arabii Saudyjskiej. To pewne, jest oficjalny komunikat
Superpuchar Hiszpanii od 2020 roku organizowany jest w Arabii Saudyjskiej jako czterozespołowy turniej, w którym biorą udział dwie najlepsze drużyny LaLiga i finaliści Pucharu Króla. W styczniu w szranki staną Real Madryt, Barcelona, Atletico i Athletic. W poniedziałek Real Federacion Espanola de Futbol poinformowała o dokładnej lokalizacji nadchodzącej imprezy. Gdzie zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Kyliana Mbappe?
Superpuchar Hiszpanii jeszcze w poprzedniej dekadzie był rozgrywany w formie dwumeczu. Kibice na pewno miło wspominają sierpniowe wieczory z El Clasico czy derbami Madrytu rozgrywanymi w odstępie zaledwie kilku dni na stadionach gigantów LaLiga. W 2020 roku (czyli de facto jeszcze w drugiej dekadzie XXI w.) format został zmieniony. Udział biorą cztery kluby, tworząc mały turniej z półfinałami i finałem.
Miało już miejsce sześć edycji takich imprez, trzy wygrał Real Madryt, dwie Barcelona (w tym ostatnią), a jedną Athletic. Miejscem wydarzenia jest Arabia Saudyjska (w 2021 r. z powodu pandemii wyjątkowo nastąpiło przeniesienie do Sewilli), hiszpańska federacja posiada z nią kontrakt na organizację do 2029 roku, a w styczniu mówiło się o planach przedłużenia umowy do 2034 (wtedy ten azjatycki kraj zorganizuje mistrzostwa świata).
W Superpucharze biorą udział mistrz i wicemistrz kraju oraz finaliści Pucharu Króla. Akurat w sezonie 2024/25 zespoły się pokryły (Barcelona i Real Madryt), więc do gry wejdą trzecia i czwarta drużyna LaLiga - Atletico i Athletic. W półfinałach zespoły stołeczne rozegrają derby, a Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z ekipą z Bilbao.
Najlepsze hiszpańskie zespoły w Dżuddzie. Federacja oficjalnie ogłosiła
W poniedziałek hiszpański związek poinformował, gdzie dokładnie odbędzie się nadchodząca edycja. Po raz trzeci (a drugi z rzędu) wybór padł na Dżuddę. To główny ośrodek handlowy, przemysłowy i kulturowy Arabii Saudyjskiej, można nazwać to miasto "sercem" kraju, jest wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. Stolicą jest Rijad, który gościł piłkarzy w 2022, 2023 i 2024 roku.
Półfinały będą miały miejsce w środę 7 stycznia oraz dzień później (kolejność zostanie wylosowana). Finał w niedzielę 11 stycznia. Wszystkie trzy spotkania rozpoczną się o godzinie 20:00 czasu polskiego (22:00 lokalnego).
Na razie dla saudyjskich kibiców to jedyna możliwość, by zobaczyć w akcji Lewandowskiego, ale nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Jerzy Dudek ostatnio ocenił ten kierunek na przyszłość jako realniejszy od chociażby amerykańskiego. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa 30 czerwca.
- Myślę, że za kilka miesięcy on sam będzie wiedział więcej. Wszyscy mówią o dwóch kierunkach: Arabii Saudyjskiej albo USA. Nie wiem, czy na jego miejscu wybrałbym Stany Zjednoczone - mówił były bramkarz "Super Expressowi".