Superpuchar Hiszpanii jeszcze w poprzedniej dekadzie był rozgrywany w formie dwumeczu. Kibice na pewno miło wspominają sierpniowe wieczory z El Clasico czy derbami Madrytu rozgrywanymi w odstępie zaledwie kilku dni na stadionach gigantów LaLiga. W 2020 roku (czyli de facto jeszcze w drugiej dekadzie XXI w.) format został zmieniony. Udział biorą cztery kluby, tworząc mały turniej z półfinałami i finałem.

Miało już miejsce sześć edycji takich imprez, trzy wygrał Real Madryt, dwie Barcelona (w tym ostatnią), a jedną Athletic. Miejscem wydarzenia jest Arabia Saudyjska (w 2021 r. z powodu pandemii wyjątkowo nastąpiło przeniesienie do Sewilli), hiszpańska federacja posiada z nią kontrakt na organizację do 2029 roku, a w styczniu mówiło się o planach przedłużenia umowy do 2034 (wtedy ten azjatycki kraj zorganizuje mistrzostwa świata).

W Superpucharze biorą udział mistrz i wicemistrz kraju oraz finaliści Pucharu Króla. Akurat w sezonie 2024/25 zespoły się pokryły (Barcelona i Real Madryt), więc do gry wejdą trzecia i czwarta drużyna LaLiga - Atletico i Athletic. W półfinałach zespoły stołeczne rozegrają derby, a Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z ekipą z Bilbao.

Najlepsze hiszpańskie zespoły w Dżuddzie. Federacja oficjalnie ogłosiła

W poniedziałek hiszpański związek poinformował, gdzie dokładnie odbędzie się nadchodząca edycja. Po raz trzeci (a drugi z rzędu) wybór padł na Dżuddę. To główny ośrodek handlowy, przemysłowy i kulturowy Arabii Saudyjskiej, można nazwać to miasto "sercem" kraju, jest wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. Stolicą jest Rijad, który gościł piłkarzy w 2022, 2023 i 2024 roku.

Rozwiń

Półfinały będą miały miejsce w środę 7 stycznia oraz dzień później (kolejność zostanie wylosowana). Finał w niedzielę 11 stycznia. Wszystkie trzy spotkania rozpoczną się o godzinie 20:00 czasu polskiego (22:00 lokalnego).

Na razie dla saudyjskich kibiców to jedyna możliwość, by zobaczyć w akcji Lewandowskiego, ale nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Jerzy Dudek ostatnio ocenił ten kierunek na przyszłość jako realniejszy od chociażby amerykańskiego. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa 30 czerwca.

- Myślę, że za kilka miesięcy on sam będzie wiedział więcej. Wszyscy mówią o dwóch kierunkach: Arabii Saudyjskiej albo USA. Nie wiem, czy na jego miejscu wybrałbym Stany Zjednoczone - mówił były bramkarz "Super Expressowi".

DJB. Polskie akcenty w Lidze Europy. "Obowiązkowe dla Jana Urbana". WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski i Lamine Yamal świętują zdobycie Superpucharu Hiszpanii FADEL SENNA / AFP AFP

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zostali zaskoczeni po finale Superpucharu Hiszpanii HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP / Yasser Bakhsh/Getty Images AFP

Uwaga mediów w Hiszpanii znów skierowana jest na Kyliana Mbappe i Roberta Lewandowskiego JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Pedro Salado/Getty Images AFP