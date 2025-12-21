Lewandowski wszedł do gry i od razu decydujący cios. Barcelona ucieka Realowi

To był ostatni występ Barcelony w roku 2025. Mistrzowie Hiszpani meldowali się na Estadio de la Ceramica, by zanotować siódme zwycięstwo z rzędu. Wygrana gwarantowała im na ponowne powiększenie przewagi nad Realem Madryt do czterech punktów.

Trener Hansi Flick pozostawił na ławce Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. W roli środkowego napastnika mecz rozpoczął Ferran Torres. Ale jak się miało okazać, to nie on zapracował na miano pierwszoplanowej postaci spotkania.

Villarreal - Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii z siódmym triumfem z rzędu. Rok zamykają na pozycji lidera

W pierwszych minutach nieoczekiwanie obrońcy tytułu zostali zdominowani przez niżej notowanego rywala. Gospodarze przeprowadzili trzy groźne natarcia. Dwukrotnie w decydującym momencie zabrakło precyzji, raz udaną interwencją popisał się Joan Garcia.

A zaraz potem... Barcelona objęła prowadzenie. We polu karnym Santiago Comesana faulował Raphinhę. Arbiter musiał wskazać na jedenasty metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i po chwili było 0:1.

Po kwadransie Brazylijczyk mógł mieć na koncie dwa trafienia. Tym razem jednak po jego uderzeniu piłka zatrzymała się na poprzeczce.

W kolejnej akcji futbolówkę do własnej bramki wpakował Jules Kounde. Tyle że radość piłkarzy Villarreal okazała się przedwczesna. Sędzia odgwizdał w tej sytuacji ofsajd.

Niewiele brakło, a do wyrównania doprowadziłby Tajon Buchanan. Znalazł się w sytuacji sam na sam z Garcią, gdy fatalny błąd w defensywie popełnił Alejandro Balde. Górą z tego pojedynku wyszedł jednak golkiper "Blaugrany".

Od 39. minuty gospodarze grali w dziesięciu. Za faul na Lamine Yamalu bezpośrednią czerwoną kartkę zobaczył Reanto Veiga. W tym momencie położenie "Żółtej Łodzi Podwodnej" stało się więcej niż trudne.

Po zmianie stron grająca z przewagą jednego zawodnika Barcelona konsekwentnie budowała atak pozycyjny. Przez pierwszy kwadrans rezultat nie uległ jednak zmianie. Siłę ognia gości miał wzmocnić Lewandowski, który pojawił się na placu gry w 62. minucie.

Chwilę potem zrobiło się 0:2. Po serii kiksów w polu karnym gospodarzy - nieudaną próbę strzału podjął również Polak - piłka trafiła w końcu do Yamala. Ten przymierzył przytomnie z dziesięciu metrów i było w zasadzie po meczu.

Garcia kapitalnie spisał się jeszcze w akcji, w której uderzali jeden po drugim Georges Mikautadze i Tani Oluwasyi. Ale to wszystko, na co tego dnia stać było czwarty w tabeli Villarreal. Barcelona umocniła się na szczycie tabeli i utrzymuje kurs na obronę mistrzowskiego tytułu.

Statystyki meczu Villarreal CF 0 - 2 FC Barcelona Posiadanie piłki 26% 74% Strzały 14 19 Strzały celne 5 5 Strzały niecelne 5 9 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 68 156

Piłkarze Villarrealu robili wszystko, by w niedzielne popołudnie wyłączyć Raphinhę z gry JOSE JORDAN AFP