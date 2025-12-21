Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski wszedł do gry i od razu decydujący cios. Barcelona ucieka Realowi

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 2:0 Villarreal CF na jego terenie w ostatniej tegorocznej kolejce La Liga. Jeszcze przed upływem kwadransa wynik spotkania strzałem z rzutu karnego otworzył Raphinha. Po zmianie stron drugi cios zadał Lamine Yamal. W bramkowej akcji brał udział Robert Lewandowski, który na murawie pojawił się w 62. minucie. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" umocniła pozycję na szczycie tabeli. Jej przewaga nad drugim Realem Madryt ponownie wzrosła do czterech punktów.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu piłki nożnej, jeden z nich w barwach żółtego zespołu, drugi w niebiesko-bordowym stroju wykonuje efektowny przewrót w powietrzu w próbie uderzenia piłki.
Robert Lewandowski nie zdążył wpisać się na listę strzelców - wszedł do gry na ostatnie pół godzinyAlberto SaizEast News

To był ostatni występ Barcelony w roku 2025. Mistrzowie Hiszpani meldowali się na Estadio de la Ceramica, by zanotować siódme zwycięstwo z rzędu. Wygrana gwarantowała im na ponowne powiększenie przewagi nad Realem Madryt do czterech punktów.

Trener Hansi Flick pozostawił na ławce Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. W roli środkowego napastnika mecz rozpoczął Ferran Torres. Ale jak się miało okazać, to nie on zapracował na miano pierwszoplanowej postaci spotkania.

Villarreal - Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii z siódmym triumfem z rzędu. Rok zamykają na pozycji lidera

W pierwszych minutach nieoczekiwanie obrońcy tytułu zostali zdominowani przez niżej notowanego rywala. Gospodarze przeprowadzili trzy groźne natarcia. Dwukrotnie w decydującym momencie zabrakło precyzji, raz udaną interwencją popisał się Joan Garcia.

A zaraz potem... Barcelona objęła prowadzenie. We polu karnym Santiago Comesana faulował Raphinhę. Arbiter musiał wskazać na jedenasty metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i po chwili było 0:1.

Po kwadransie Brazylijczyk mógł mieć na koncie dwa trafienia. Tym razem jednak po jego uderzeniu piłka zatrzymała się na poprzeczce.

W kolejnej akcji futbolówkę do własnej bramki wpakował Jules Kounde. Tyle że radość piłkarzy Villarreal okazała się przedwczesna. Sędzia odgwizdał w tej sytuacji ofsajd.

Niewiele brakło, a do wyrównania doprowadziłby Tajon Buchanan. Znalazł się w sytuacji sam na sam z Garcią, gdy fatalny błąd w defensywie popełnił Alejandro Balde. Górą z tego pojedynku wyszedł jednak golkiper "Blaugrany".

Od 39. minuty gospodarze grali w dziesięciu. Za faul na Lamine Yamalu bezpośrednią czerwoną kartkę zobaczył Reanto Veiga. W tym momencie położenie "Żółtej Łodzi Podwodnej" stało się więcej niż trudne.

    Po zmianie stron grająca z przewagą jednego zawodnika Barcelona konsekwentnie budowała atak pozycyjny. Przez pierwszy kwadrans rezultat nie uległ jednak zmianie. Siłę ognia gości miał wzmocnić Lewandowski, który pojawił się na placu gry w 62. minucie.

    Chwilę potem zrobiło się 0:2. Po serii kiksów w polu karnym gospodarzy - nieudaną próbę strzału podjął również Polak - piłka trafiła w końcu do Yamala. Ten przymierzył przytomnie z dziesięciu metrów i było w zasadzie po meczu.

    Garcia kapitalnie spisał się jeszcze w akcji, w której uderzali jeden po drugim Georges Mikautadze i Tani Oluwasyi. Ale to wszystko, na co tego dnia stać było czwarty w tabeli Villarreal. Barcelona umocniła się na szczycie tabeli i utrzymuje kurs na obronę mistrzowskiego tytułu.

      La Liga
      17. Kolejka
      21.12.2025
      16:15
      Zakończony
      Raphinha
      12' (k.)
      Lamine Yamal
      63'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Villarreal CF
      FC Barcelona
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Villarreal CF
      0 - 2
      FC Barcelona
      Posiadanie piłki
      26%
      74%
      Strzały
      14
      19
      Strzały celne
      5
      5
      Strzały niecelne
      5
      9
      Strzały zablokowane
      4
      5
      Ataki
      68
      156
      Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu. Jeden z zawodników ubrany w żółty strój znajduje się w powietrzu ponad pochylonym przeciwnikiem w niebiesko-bordowym stroju.
      Piłkarze Villarrealu robili wszystko, by w niedzielne popołudnie wyłączyć Raphinhę z gry JOSE JORDANAFP

