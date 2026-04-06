Lewandowski wreszcie się doczeka. Ważne informacje z Hiszpanii, padła data

Robert Lewandowski nie miał zbyt wiele czasu na rozpaczanie nad porażką Polaków ze Szwedami w finale baraży o tegoroczny mundial. Napastnik ruszył do akcji już w minioną sobotę, kiedy to FC Barcelona wybrała się na teren Atletico Madryt. Hit La Ligi nie zawiódł i rozstrzygnął się dopiero w samej końcówce. Bohaterem gości został właśnie nasz rodak, który znów pokazał, że zasługuje na pozostanie w szeregach katalońskiego giganta.

Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka może ten sezon zakończyć w iście spektakularnym stylu. Siedem punktów przewagi nad Realem Madryt brzmi jak autostrada do mistrzostwa Hiszpanii. "Bordowo-Granatowych" w budowaniu serii zwycięstw nie zatrzymała nawet kontuzja Frenkiego de Jonga. Holender rehabilituje się po urazie już ponad miesiąc, ale bez niego FC Barcelona radzi sobie naprawdę imponująco.

Frenkie de Jong wraca do składu FC Barcelona. Może zagrać już w tym tygodniu

Co dokładnie stało się gwiazdorowi? "Doznał kontuzji mięśnia dwugłowego prawej nogi podczas dzisiejszego porannego treningu. Badania medyczne potwierdziły, że przewidywany okres rekonwalescencji wyniesie około pięciu do sześciu tygodni" - informowała pod koniec lutego "Duma Katalonii" w mediach społecznościowych. Niemiecki opiekun drużyny od tego czasu cierpliwie czeka na powrót gwiazdy.

I wygląda na to, iż wreszcie dojdzie do przełomu. Pozytywne doniesienia z Hiszpanii płyną od Javiego Miguela. "Plan zakłada, że Frenkie de Jong stopniowo wróci do pracy z całym zespołem w tym tygodniu i dostanie kilka minut w meczu z RCD Espanyolem" - poinformował dziennikarz, którego cytuje profil "BarcaInfo" w serwisie X. Wspomniana ligowa konfrontacja zaplanowana jest na 11 kwietnia.

Wcześniej "Blaugrana" znów skonfrontuje się z Atletico Madryt, tym razem w Lidze Mistrzów. Tekstowa relacja środowego meczu na żywo w Interia Sport. Początek o godzinie 21:00.

Frenkie de Jong w towarzystwie Roberta Lewandowskiego

Frenkie de Jong i drużyna FC Barcelony

Frenkie de Jong

