Lewandowski wraca z kadry, a tu tak fatalne informacje. "24 godziny"

Przerwa reprezentacyjna, związana z eliminacyjnymi meczami do mistrzostw świata 2026 dobiegła końca. To był szczególnie udany czas dla reprezentacji Polski, która wygrała z Finlandią 3:1 oraz zremisowała z Holandią 1:1. Po tych dwóch spotkaniach Biało-Czerwoni mają na koncie 10 punktów i zajmują drugie miejsce w swojej grupie, które daje prawo gry w barażach. Jednego gola w starciu z Finami strzelił Robert Lewandowski.

Bardzo udane zgrupowanie ma za sobą również reprezentacja Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente zagrali dwa mecze na wyjeździe. Najpierw pokonali Bułgarię 3:0. Trzy dni później "La Furia Roja" przejechała się po Turcji, zwyciężając aż 6:0. Na listę strzelców wpisali się m.in. dwukrotnie Pedri, a także raz Ferran Torres, zawodnicy Barcelony.

Lewandowski wraca do FC Barcelony. Trwa walka z czasem

FC Barcelona miała udany start na początku tego sezonu La Liga. W pierwszych dwóch meczach podopieczni Hansiego Flicka zgarnęli sześć punktów, jednak w trzecim spotkaniu z Rayo Vallecano stać ich było tylko na remis. Tym samym, "Duma Katalonii" zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli. Komplet punktów po trzech kolejkach mają już tylko pierwszy Real Madryt i drugi Athletic Bilbao.

Na swoją pierwszą bramkę w nowym sezonie La Liga wciąż czeka Robert Lewandowski. Polski napastnik wracał po kontuzji i m.in. z tego powodu zagrał tylko 28 minut w dotychczas trwającej kampanii ligowej. Hansi Flick mógł również ograniczyć liczbę minut Polaka na boisku, ze względu na dobrą dyspozycję Ferrana Torresa. Wszak niemiecki szkoleniowiec mówił na konferencjach prasowych, że chce dawać wyróżniającym się zawodnikom więcej szans.

Ostatnio w hiszpańskich mediach zrobiło się głośno w kwestii przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Otóż, jego umowa z klubem kończy się w czerwcu przyszłego roku. Prawdopodobnie kontrakt nie zostanie przedłużony, a to oznacza, że Polak będzie musiał poszukać sobie nowego klubu. Jak to jednak ostatecznie będzie, zobaczymy.

Już w najbliższą niedzielę FC Barcelona zagra mecz z Valencią. Będzie to pierwsze domowe spotkanie "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Wciąż jednak nie wiadomo, na którym obiekcie zostanie on rozegrany. Bowiem, jak informuje Cadena SER, Spotify Camp Nou nie otrzymało do tej pory certyfikatu ukończenia pierwszej fazy budowy. W związku z tym Rada Miasta nie może wydać licencji na częściowe oddanie stadionu do użytku.

"24 godziny". FC Barcelona musi podjąć decyzję

Jak czytamy w dalszej części artykułu w serwisie Cadena SER, FC Barcelona oraz władze La Ligi dały sobie czas do wtorku 9 września, by ustalić, gdzie rozegrany zostanie mecz z Valencią. Joan Laporta oraz jego współpracownicy mają więc niecałe 24 godziny na podjęcie decyzji. Wygląda na to, że alternatywne dla Camp Nou rozwiązania są tylko dwa.

Zdaniem Cadena SER, FC Barcelona pracuje nad przygotowaniem Stadionu im. Johana Cruyffa do niedzielnego spotkania z Valencią. Potrzebna jest jednak akceptacja inspekcji La Ligi. Natomiast kolejne mecze z Getafe oraz Realem Sociedad mogą odbyć się na Estadi Olimpic Lluis Companys.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Rex Features/East News / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Prace remontowe na Camp Nou Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP