Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski wraca z kadry, a tu nagły komunikat Barcelony. Wyjaśniło się, plotki potwierdzone

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Pierwsze oficjalne El Clasico w tym sezonie zbliża się wielkimi krokami. Real Madryt i FC Barcelona zmierzą się ze sobą w niedzielę 26 października. Ponownie będzie to starcie, które może mieć ogromny wpływ na losy mistrzostwa Hiszpanii, choć droga do ostatecznych rozstrzygnięć jest długa. Przed październikowym El Clasico Barcelona wydała komunikat, który istotny jest przede wszystkim dla fanów tego klubu, ale dotyczy również piłkarzy.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose BretonAFP

Zarówno Real Madryt, jak i FC Barcelona nie są już niepokonanymi zespołami w lidze hiszpańskiej. Królewscy pod koniec września w dość bolesny sposób przegrali w derbach Madrytu z Atletico 2:5. Podopieczni Hansiego Flicka natomiast przed przerwą na mecze reprezentacji polegli z Sevillą 1:4. Tym samym na prowadzeniu w tabeli ligi hiszpańskiej z dwoma punktami przewagi jest Real. Jeśli obie drużyny wygrają swoje najbliższe spotkania, za dwa tygodnie zagrają o miano lidera La Liga.

Wszystko za sprawą El Clasico. 26 października o godzinie 16:15 rozpocznie się pierwsze w tym sezonie starcie Realu z Barceloną. I podobnie jak w poprzednich latach spotkanie to przyciągnie miliony fanów przed telewizory. Nie można wykluczyć, że na Santiago Bernabeu zobaczymy dwóch polskich piłkarzy: Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.

Zobacz również:

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
La Liga

Rywal Szczęsnego wraca, nagle pojawił się problem. Mówią o jego odejściu

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki

    FC Barcelona ogłasza przed El Clasico. Ed Sheeran na koszulkach podczas meczu z Realem

    Na ten moment bardziej pewny jest występ bramkarza, który będzie zastępował kontuzjowanego Joana Garcię. Sam Hiszpan niedawno stwierdził, że do gry wróci najprawdopodobniej dopiero na początku listopada. Czy w wyjściowym składzie zobaczymy Lewandowskiego? To okaże się zapewne tuż przed samym spotkaniem i będzie zależne od planu taktycznego Flicka. Pewne jest jednak coś innego.

    Zobacz również:

    Belgijscy piłkarze zagrali dla Polaków. Po ich zwycięstwie "Biało-Czerwoni" zaliczyli ważny awans
    Reprezentacja

    Polacy nawet nie musieli grać. Ważny awans, może być łatwiej o mundial

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak

      Od kiedy Barcelona ma umowę sponsorską ze Spotify, powstają koszulki okolicznościowe z logo konkretnych artystów na froncie trykotów. W przeszłości na koszulkach widniały loga m.in. The Rolling Stones, Coldplay, Drake'a, czy Travisa Scotta. Tym razem będzie to stylizowany napis "Play", który jest tytułem najnowszego albumu brytyjskiego artysty, Eda Sheerana. Piosenkarz na platformie Spotify ma ponad 92 mln słuchaczy.

      Klub ze stolicy Katalonii poinformował o tym za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych. "Ed Sheeran dołącza do Barcy. Czas zagrać" - napisano we wpisie na platformie X, dołączając krótkie nagranie z Sheeranem w koszulce Barcelony. Oprócz promocji w trakcie meczu z Realem w okolicznościowych koszulkach zagra również żeńska drużyna Barcelony w meczu przeciwko Granadzie.

      Zobacz również:

      Agent Roberta Lewandowskiego skomentował przyszłość Polaka w Barcelonie
      Robert Lewandowski

      Taka przyszłość czeka Lewandowskiego w Barcelonie. Agent Polaka nie ma wątpliwości. Najbliższe dni będą kluczowe

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński
      Walia - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
      Piłkarz w koszulce FC Barcelony unosi ręce w górę podczas meczu, w tle widoczni inni zawodnicy drużyny.
      Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
      Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
      Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja