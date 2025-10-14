Lewandowski wraca z kadry, a tu nagły komunikat Barcelony. Wyjaśniło się, plotki potwierdzone

Zarówno Real Madryt, jak i FC Barcelona nie są już niepokonanymi zespołami w lidze hiszpańskiej. Królewscy pod koniec września w dość bolesny sposób przegrali w derbach Madrytu z Atletico 2:5. Podopieczni Hansiego Flicka natomiast przed przerwą na mecze reprezentacji polegli z Sevillą 1:4. Tym samym na prowadzeniu w tabeli ligi hiszpańskiej z dwoma punktami przewagi jest Real. Jeśli obie drużyny wygrają swoje najbliższe spotkania, za dwa tygodnie zagrają o miano lidera La Liga.

Wszystko za sprawą El Clasico. 26 października o godzinie 16:15 rozpocznie się pierwsze w tym sezonie starcie Realu z Barceloną. I podobnie jak w poprzednich latach spotkanie to przyciągnie miliony fanów przed telewizory. Nie można wykluczyć, że na Santiago Bernabeu zobaczymy dwóch polskich piłkarzy: Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.

FC Barcelona ogłasza przed El Clasico. Ed Sheeran na koszulkach podczas meczu z Realem

Na ten moment bardziej pewny jest występ bramkarza, który będzie zastępował kontuzjowanego Joana Garcię. Sam Hiszpan niedawno stwierdził, że do gry wróci najprawdopodobniej dopiero na początku listopada. Czy w wyjściowym składzie zobaczymy Lewandowskiego? To okaże się zapewne tuż przed samym spotkaniem i będzie zależne od planu taktycznego Flicka. Pewne jest jednak coś innego.

Od kiedy Barcelona ma umowę sponsorską ze Spotify, powstają koszulki okolicznościowe z logo konkretnych artystów na froncie trykotów. W przeszłości na koszulkach widniały loga m.in. The Rolling Stones, Coldplay, Drake'a, czy Travisa Scotta. Tym razem będzie to stylizowany napis "Play", który jest tytułem najnowszego albumu brytyjskiego artysty, Eda Sheerana. Piosenkarz na platformie Spotify ma ponad 92 mln słuchaczy.

Klub ze stolicy Katalonii poinformował o tym za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych. "Ed Sheeran dołącza do Barcy. Czas zagrać" - napisano we wpisie na platformie X, dołączając krótkie nagranie z Sheeranem w koszulce Barcelony. Oprócz promocji w trakcie meczu z Realem w okolicznościowych koszulkach zagra również żeńska drużyna Barcelony w meczu przeciwko Granadzie.

Rozwiń

Rozwiń

Walia - Belgia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP