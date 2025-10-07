45 milionów euro - taką sumę w lipcu 2022 roku FC Barcelona zapłaciła Bayernowi Monachium za Roberta Lewandowskiego. Wraz z kolejnymi sezonami Katalończycy musieli dopłacać niemieckiemu klubowi bonusy z racji świetnych wyników strzeleckich kapitana reprezentacji Polski.

W ówczesnym okienku Barcelona przeprowadziła jeszcze kilka imponujących transferów. Na remontowane obecnie Camp Nou trafili: Raphinha z Leeds United, Jules Kounde z Sevilli, Andreas Christensen z Chelsea czy Hector Bellerin z Arsenalu. Za niektórych trzeba było słono zapłacić, innych pozyskano na zasadzie wolnego transferu.

To już oficjalne. Mateu Alemany trafił do Madrytu

Autorem transferowego majstersztyku był Mateu Alemany. W latach 2021-2023 Hiszpan był dyrektorem sportowym katalońskiego klubu. Wcześniej pełnił funkcje menedżera Valencii oraz prezydenta i prezesa RCD Mallorki.

Ostatnimi efektami jego pracy w Barcelonie były transakcje z udziałem zawodników, takich jak lkay Guendogan, Oriol Romeu, Inigo Martínez, Joao Felix i Joao Cancelo. Za jego czasów do zespołu "Blaugrany" trafiali także m.in.: Ferran Torres czy Pierre-Emerick Aubameyang. Jego miejsce zajął Portugalczyk Deco.

We wtorek ogłoszono, że 62-latek został nowym dyrektorem sportowym Atletico Madryt. "Mateu Alemany nowym dyrektorem ds. profesjonalnej piłki nożnej mężczyzn. Carlos Bucero zatrudnia go w dziale sportowym jako osobę odpowiedzialną za pierwszą i drugą drużynę" - czytamy w mediach społecznościowych "Los Colchoneros".

Zgodnie z medialnymi doniesieniami Alemany był kuszony przez m.in. Al-Ahli z Arabii Saudyjskiej. Chętnie widziano go również w Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Ostatecznie były szef pionu sportowego Barcelony postawił na przenosiny do Madrytu. We wtorek zawitał w ośrodku treningowym w Majadahondzie. Tam spotkał się z Diego Simeone i jego piłkarzami.

