Lewandowski w centrum zamieszania, a tu zaskakująca decyzja. Barcelona przygotowała umowę

FC Barcelona od wielu tygodni jest w perfekcyjnej formie. Po dotkliwej porażce 0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów ekipa Flicka jest po prostu bezbłędna. Od tamtej pory wygrała każdy mecz. W środę rozbiła Athletic Bilbao aż 5:0 w Superpucharze Hiszpanii.

Dzięki temu w niedzielę Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Przypomnijmy, rozgrywki te odbywają się w Arabii Saudyjskiej. Dlatego też najbliższe El Clasico odbędzie się na King Abdullah Sports City w Dżuddzie o godz. 20:00 polskiego czasu. Relacja na żywo w Interii Sport.

Barcelona chce przedłużenia, Hiszpanie wszystko ujawnili. Pilne wieści

Okazuje się, że media na Półwyspie Iberyjskim nie żyją jedynie najbliższym starciem Barcelony z zespołem "Królewskich". W piątkowy wieczór zajęto się również kontraktami poszczególnych zawodników katalońskiego klubu. W ostatnim czasie najwięcej uwagi poświęcono Robertowi Lewandowskiemu, którego kontrakt wygasa 30 czerwca i jego przyszłość nadal pozostaje pod znakiem zapytania.

Tym razem nie zajęto się jednak Polakiem. Dziennikarze "Mundo Deportivo" ustalili, że Joan Laporta i Deco zaproponowali przedłużenie umowy Andreasowi Christensenowi. Obecnie duński obrońca leczy poważną kontuzję kolana. W takiej sytuacji Barcelona nie chce "zostawić go na lodzie".

Obecny kontrakt 29-latka wygasa 30 czerwca. Zgodnie z doniesieniami klub chce, aby Christensen występował w zespole przynajmniej jeszcze jeden rok. "Zarząd sportowy, jak i Flick, uważają, że jest on czołowym środkowym obrońcą, który nie miał szczęścia z kontuzjami w ostatnich dwóch sezonach. Profil na takim poziomie nie występuje na rynku, jego obecność w składzie jest wysoko ceniona" - czytamy.

Uraz defensora jeszcze bardziej podbudował "Blaugranę" w planach odnowienia umowy swojego zawodnika. "Celem Barcelony było dalsze poleganie na duńskim środkowym obrońcy, a kontuzja więzadła krzyżowego Duńczyka nie zmieniła planów klubu, lecz tylko je wzmocniła".

Andreas Christensen trafił do ekipy mistrzów Hiszpanii latem 2022 roku z Chelsea, na zasadzie wolnego transferu. Do tej pory łącznie zakładał koszulkę Barcelony w 97. meczach. Strzelił w nich pięć goli i zanotował trzy asysty.

