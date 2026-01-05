Robert Lewandowski aktualnie przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegra swój czwarty miniturniej o Superpuchar Hiszpanii. FC Barcelona będzie bronić tytułu sprzed roku.

W półfinale drużyna Hansiego Flicka zmierzy się z Athletic Club. Jeśli wygra, w finale zagra ze zwycięzcą derbów Madrytu - Realem lub Atletico.

W tym czasie w gabinetach FC Barcelona będą ważyć się losy transferu, który byłby zarazem wielkim powrotem do "Dumy Katalonii".

Kiedy piłkarski świat dowiedział się o tym, że do wzięcia zimą będzie Joao Cancelo, od razu wzbudziło to zainteresowanie kilku gigantów.

Portugalczyka chciałby przede wszystkim jego byłe kluby z Włoch - Juventus oraz Inter Mediolan. Joao Cancelo od początku jednak chciał trafić do FC Barcelona i czekał na ofertę z Katalonii.

Hiszpańskie media informowały, że do sprowadzenia Portugalczyka przekonany nie jest Hansi Flick. Wydawało się więc, że wszystko zakończy się fiaskiem, a Cancelo będzie musiał udać się gdzieś indziej.

Barcelona jednak składa ofertę za Cancelo. Romano ujawnia

Teraz Fabrizio Romano podał informację, która mocno sugeruje, że wewnętrzna zgoda na transfer Cancelo w Barcelonie została jednak wydana.

Znany dziennikarz podaje, że Barcelona wysłała wstępną oficjalną ofertę do Al Hilal w sprawie portugalskiego obrońcy. Mowa o wypożyczeniu z pokryciem niewielkiej części wynagrodzenia piłkarza.

Wcześniej Al Hilal miał osiągnąć już porozumienie z Interem Mediolan, ale Fabrizio Romano jeszcze raz podkreślił, że Joao Cancelo czeka na Barcelonę. Piłkarz ma być bardzo zdeterminowany, aby wrócić do klubu, do którego był wypożyczony z Manchesteru City w sezonie 2023/24.

Tamta przygoda Cancelo w Barcelonie nie była udana. Nie zdobył on żadnego trofeum, a w kluczowym meczu Ligi Mistrzów z PSG Portugalczyk popełnił kilka kluczowych błędów, które w dużej mierze przyczyniły się do tego, że "Duma Katalonii" pożegnała się z Champions League na etapie ćwierćfinału.

Kilka sezonów temu Joao Cancelo był jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji. Portugalczyk pod wodzą Pepa Guardioli na lewej obronie prezentował się znakomicie. Później jednak jego forma nagle spadła. Dziś trudno spodziewać się tego, że po dłuższym czasie spędzonym w Arabii Saudyjskiej Cancelo z powrotem wskoczy na najwyższy poziom, jakiego wymaga Barcelona.

