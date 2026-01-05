Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski w Arabii Saudyjskiej, a tu nagłe wieści. Jednak jest zgoda na transfer

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Zimowe okno transferowe wystartowała i możliwe, że FC Barcelona dopnie swego i dokona w jego trakcie konkretnego wzmocnienia. Aktualnie Robert Lewandowski i spółka przebywają w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegrają miniturniej o Superpuchar Hiszpanii. W tym czasie ważyć się będą losy transferu, który potencjalnie byłby zarazem wielkim powrotem do drużyny "Dumy Katalonii".

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z logo sponsora na piersi stoi na pierwszym planie, w tle okrągła ramka z wizerunkiem drużyny świętującej zdobycie bramki poprzez wspólny uścisk.
Robert Lewandowski dostał wiadomość. Możliwy wielki powrót do FC BarcelonaEric Verhoeven/Soccrates / Ruben De La Rosa/NurPhoto Getty Images

Robert Lewandowski aktualnie przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegra swój czwarty miniturniej o Superpuchar Hiszpanii. FC Barcelona będzie bronić tytułu sprzed roku.

W półfinale drużyna Hansiego Flicka zmierzy się z Athletic Club. Jeśli wygra, w finale zagra ze zwycięzcą derbów Madrytu - Realem lub Atletico. 

W tym czasie w gabinetach FC Barcelona będą ważyć się losy transferu, który byłby zarazem wielkim powrotem do "Dumy Katalonii".

Kiedy piłkarski świat dowiedział się o tym, że do wzięcia zimą będzie Joao Cancelo, od razu wzbudziło to zainteresowanie kilku gigantów.

Portugalczyka chciałby przede wszystkim jego byłe kluby z Włoch - Juventus oraz Inter Mediolan. Joao Cancelo od początku jednak chciał trafić do FC Barcelona i czekał na ofertę z Katalonii.

Hiszpańskie media informowały, że do sprowadzenia Portugalczyka przekonany nie jest Hansi Flick. Wydawało się więc, że wszystko zakończy się fiaskiem, a Cancelo będzie musiał udać się gdzieś indziej.

Barcelona jednak składa ofertę za Cancelo. Romano ujawnia

Teraz Fabrizio Romano podał informację, która mocno sugeruje, że wewnętrzna zgoda na transfer Cancelo w Barcelonie została jednak wydana.

Znany dziennikarz podaje, że Barcelona wysłała wstępną oficjalną ofertę do Al Hilal w sprawie portugalskiego obrońcy. Mowa o wypożyczeniu z pokryciem niewielkiej części wynagrodzenia piłkarza.

Wcześniej Al Hilal miał osiągnąć już porozumienie z Interem Mediolan, ale Fabrizio Romano jeszcze raz podkreślił, że Joao Cancelo czeka na Barcelonę. Piłkarz ma być bardzo zdeterminowany, aby wrócić do klubu, do którego był wypożyczony z Manchesteru City w sezonie 2023/24.

Tamta przygoda Cancelo w Barcelonie nie była udana. Nie zdobył on żadnego trofeum, a w kluczowym meczu Ligi Mistrzów z PSG Portugalczyk popełnił kilka kluczowych błędów, które w dużej mierze przyczyniły się do tego, że "Duma Katalonii" pożegnała się z Champions League na etapie ćwierćfinału.

Kilka sezonów temu Joao Cancelo był jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji. Portugalczyk pod wodzą Pepa Guardioli na lewej obronie prezentował się znakomicie. Później jednak jego forma nagle spadła. Dziś trudno spodziewać się tego, że po dłuższym czasie spędzonym w Arabii Saudyjskiej Cancelo z powrotem wskoczy na najwyższy poziom, jakiego wymaga Barcelona.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny
La Liga

Sensacyjne wieści ws. Szczęsnego. Ważą się losy jego przyszłości. Jest chętny na transfer

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Joao Cancelo i Robert Lewandowski
Joao Cancelo i Robert LewandowskiAFP
Robert Lewandowski i Joao Cancelo
Robert Lewandowski i Joao CanceloPau BARRENA / AFPAFP
Joao Cancelo
Joao CanceloJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja