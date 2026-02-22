Lewandowski w akcji. "Barca" bez cienia litości. Real zrzucony ze szczytu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 3:0 Levante w 25. kolejce La Liga. Na listę strzelców jeszcze przed przerwą wpisali się Marc Bernal i Frenkie de Jong. Po zmianie stron rezultat spotkania ustalił wprowadzony z ławki Fermin Lopez. Dzięki wygranej mistrzowie Hiszpanii wracają na pozycję lidera, zrzucając stamtąd Real Madryt. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" i przebywał na murawie do 65. minuty.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony skierowany w stronę kamery, w tle wstawiona ramka z dwoma innymi piłkarzami Barcelony, którzy przybijają sobie piątkę na boisku
Robert Lewandowski tym razem gratulował bramek kolegom. Przez 65 minut nie zdołał pokonać golkipera rywaliPAP

Ligowy weekend ułożył się dla Barcelony znakomicie. W sobotę liderujący Real Madryt przegrał wyjazdowy mecz z Osasuną Pampeluna 1:2. To otwierało Katalończykom drogę powrotną na szczyt tabeli.

Warunkiem był komplet punktów w starciu z USD Levante. Beniaminek La Liga broni się desperacko przed degradacją. Zajmuje w stawce przedostatnią lokatę. Na Camp Nou zjawił się po trzech porażkach z rzędu.

Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Wielka niepewność, w kluczowym momencie

Lewandowski w akcji od pierwszej minuty. Jeszcze przed przerwą obrońcy tytułu uderzają dwa razy

Niewiele brakowało, a mecz rozpocząłby się dla mistrzów Hiszpanii fatalnie. Już w pierwszej minucie przed szansą otwarcia wyniku stanął Carlos Alvarez. W doskonałej sytuacji uderzył jednak zbyt słabo i piłka padła łupem Joana Garcii.

Po trzech kolejnych minutach było już 1:0. W rolę skrzydłowego udanie wcielił się Eric Garcia. Idealnie dograł po ziemi do Marca Bernala, ten dołożył tylko nogę na piątym metrze i po chwili futbolówka ugrzęzła w siatce.

Chwilę potem okazję na podwyższenie prowadzenia miał Robert Lewandowski, grajacy tym razem od pierwszej minuty. Polak dobijał strzał Raphinhi. Precyzja uderzenia pozostawiała jednak wiele do życzenia.

Po kwadransie jeszcze raz czujnością musiał wykazać się Garcia. Tym razem bramkarz "Blaugrany" zatrzymał uderzenie Jona Andera Olasagastiego. Nie popisali się w tej sytuacji defensorzy Hansiego Flicka.

Jeden z nich, Joao Cancelo, wykonał jednak dobrą robotę na połowie rywala. Najpierw piłka po jego centrze trafiła słupek. A kolejne dośrodkowanie na bramkę z powietrza zamienił Frenkie de Jong. 2:0 w 32. minucie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Już nie Lewandowski. W Barcelonie mówią teraz o innym Polaku. Żądają tylko tego

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron "Duma Katalonii" nie forsowała już tempa gry. Ograniczała się do kontrolowania korzystnego wyniku i metodycznego ataku pozycyjnego - tyle że bez fajerwerków. To jednak wystarczyło na kolejnego gola.

    W 65. minucie w szeregach gospodarzy mieliśmy potrójną zmianę. Lewandowski opuścił wtedy murawę, zaliczając bezbarwny występ. Na boisku pojawił się m.in Fermin Lopez i to właśnie on zameldował się na liście strzelców.

    Młodzian zrobił to, co potrafi najlepiej - uderzył nie do obrony zza pola karnego. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. W ten sposób rezultat spotkania został ustalony w 81. minucie.

    Barcelona odkupiła winy za porażkę z Gironą (1:2) sprzed sześciu dni. Dzięki zgarnięciu pełnej puli wraca na pozycję lidera. Ma w tej chwili nad "Królewskimi" punkt przewagi.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Reprezentacja

    UEFA bezwzględna. Mecz Polaków "skasowany" od razu po losowaniu. Za duże ryzyko

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      La Liga
      25. Kolejka
      22.02.2026
      16:15
      Zakończony
      Marc Bernal
      4'
      Frenkie de Jong
      32'
      Fermin Lopez
      81'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      FC Barcelona
      Levante UD
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      FC Barcelona
      3 - 0
      Levante UD
      Posiadanie piłki
      70%
      30%
      Strzały
      22
      5
      Strzały celne
      9
      2
      Strzały niecelne
      8
      2
      Strzały zablokowane
      5
      1
      Ataki
      167
      72
      FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja