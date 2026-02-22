Lewandowski w akcji. "Barca" bez cienia litości. Real zrzucony ze szczytu

Ligowy weekend ułożył się dla Barcelony znakomicie. W sobotę liderujący Real Madryt przegrał wyjazdowy mecz z Osasuną Pampeluna 1:2. To otwierało Katalończykom drogę powrotną na szczyt tabeli.

Warunkiem był komplet punktów w starciu z USD Levante. Beniaminek La Liga broni się desperacko przed degradacją. Zajmuje w stawce przedostatnią lokatę. Na Camp Nou zjawił się po trzech porażkach z rzędu.

Lewandowski w akcji od pierwszej minuty. Jeszcze przed przerwą obrońcy tytułu uderzają dwa razy

Niewiele brakowało, a mecz rozpocząłby się dla mistrzów Hiszpanii fatalnie. Już w pierwszej minucie przed szansą otwarcia wyniku stanął Carlos Alvarez. W doskonałej sytuacji uderzył jednak zbyt słabo i piłka padła łupem Joana Garcii.

Po trzech kolejnych minutach było już 1:0. W rolę skrzydłowego udanie wcielił się Eric Garcia. Idealnie dograł po ziemi do Marca Bernala, ten dołożył tylko nogę na piątym metrze i po chwili futbolówka ugrzęzła w siatce.

Chwilę potem okazję na podwyższenie prowadzenia miał Robert Lewandowski, grajacy tym razem od pierwszej minuty. Polak dobijał strzał Raphinhi. Precyzja uderzenia pozostawiała jednak wiele do życzenia.

Po kwadransie jeszcze raz czujnością musiał wykazać się Garcia. Tym razem bramkarz "Blaugrany" zatrzymał uderzenie Jona Andera Olasagastiego. Nie popisali się w tej sytuacji defensorzy Hansiego Flicka.

Jeden z nich, Joao Cancelo, wykonał jednak dobrą robotę na połowie rywala. Najpierw piłka po jego centrze trafiła słupek. A kolejne dośrodkowanie na bramkę z powietrza zamienił Frenkie de Jong. 2:0 w 32. minucie.

Po zmianie stron "Duma Katalonii" nie forsowała już tempa gry. Ograniczała się do kontrolowania korzystnego wyniku i metodycznego ataku pozycyjnego - tyle że bez fajerwerków. To jednak wystarczyło na kolejnego gola.

W 65. minucie w szeregach gospodarzy mieliśmy potrójną zmianę. Lewandowski opuścił wtedy murawę, zaliczając bezbarwny występ. Na boisku pojawił się m.in Fermin Lopez i to właśnie on zameldował się na liście strzelców.

Młodzian zrobił to, co potrafi najlepiej - uderzył nie do obrony zza pola karnego. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. W ten sposób rezultat spotkania został ustalony w 81. minucie.

Barcelona odkupiła winy za porażkę z Gironą (1:2) sprzed sześciu dni. Dzięki zgarnięciu pełnej puli wraca na pozycję lidera. Ma w tej chwili nad "Królewskimi" punkt przewagi.

Statystyki meczu FC Barcelona 3 - 0 Levante UD Posiadanie piłki 70% 30% Strzały 22 5 Strzały celne 9 2 Strzały niecelne 8 2 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 167 72

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports