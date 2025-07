Lewandowski tylko na to czekał, FC Barcelona w akcji. Padła zaskakująca kwota

Telenowela pt. "Transfer Nico Williamsa do Barcelony" rozpoczęła się już latem zeszłego roku. Wtedy to świeżo upieczony mistrz Europy był kuszony wizją gry u boku swojego przyjaciela Lamine'a Yamala, z którym brylował na turnieju w Niemczech. Ostatecznie nie udało się ściągnąć gwiazdora Athletiku ani w 2024, ani w 2025 roku. Kilka dni temu 22-latek przedłużył umowę aż o dziesięć lat.

W takiej sytuacji kataloński klub zaczął szukać innych zawodników, którzy mogliby wzmocnić skrzydła. Od dawna w tamtejszych mediach mówiło się przede wszystkim o dwóch nazwiskach - Luisie Diazie z Liverpoolu oraz Marcusie Rashfordzie z Manchesteru United. Kolumbijczyk jest gwiazdorem "The Reds". W zeszłym sezonie sięgnął z drużyną po tytuł Premier League, jego wartość rynkowa wynosi około 70 milionów euro, a kontrakt jest ważny jeszcze przez dwa lata. Wszystko to sprawia, że ściągnięcie Diaza byłoby zdecydowanie droższe niż transfer Rashforda. A jak wiemy, mimo świetnych wyników sportowych Barcelona nie może pozwolić sobie na szastanie pieniędzmi.

Dlatego według najnowszych informacji przekazanych przez kataloński dziennik "Sport" podpisanie kontraktu z Anglikiem "jest coraz bardziej w zasięgu ręki". Przypomnijmy, po przyjściu Rubena Amorima do United wychowanek "Czerwonych Diabłów" szybko został odsunięty od drużyny. Jego relacje z portugalskim trenerem są fatalne. Połowę zeszłej kampanii Marcus Rashford spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, jednak po zakończeniu rozgrywek wrócił do Manchesteru.

"Zawodnik Manchesteru United wciąż wyrasta na kolejny nabytek Barcelony (...) ze względu na konieczność pozbycia się go przez United cena transferu może wynieść około 40 milionów. To bardzo dobra okazja, z racji tego, że ma on dopiero 27 lat" - piszą dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego.