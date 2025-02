16. minuta meczu na Estadio Sanchez Ramon Pizjuan. Po brutalnym ataku Saula Nigueza na ziemię powalony zostaje Ronald Araujo. Już pierwsze reakcje Urugwajczyka sugerują, że mogło dojść do poważnej kontuzji. A przecież stoper dopiero co wrócił do gry po bardzo poważnym urazie i przystąpił do walki o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony.