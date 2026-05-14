Być może powstrzymanie się od politycznych manifestów i używanie tego typu symboli podczas mistrzowskiej fety po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii byłoby dobrym pomysłem.

Lamine Yamal zdecydował jednak inaczej. Gwiazdor FC Barcelona, stojąc na piętrze autokaru, zaczął wymachiwać flagą Palestyny.

Hansi Flick po imprezie mówił wprost, że tego typu zachowania mu się nie podobają.

- Mi się to nie podoba. To jest coś, czego nie lubię. Rozmawiałem z nim i powiedziałem mu, że jeśli tego chce, to jest to jego decyzja. Jest już wystarczająco dorosły, ma 18 lat. Myślę jednak, że my gramy w piłkę nożną i widzicie, czego ludzie od nas oczekują - mówił po wszystkim niemiecki szkoleniowiec.

Izraelski minister krytykuje Lamine'a Yamala. Piłkarz wymachiwał palestyńską flagą

Na tym jednak się nie skończyło. Pozytywne obrazki związane z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym zostały nieco stłumione przez aferę, jaką swoją decyzją wywołał Lamine Yamal.

Teraz doczekaliśmy się reakcji izraelskiego ministra obrony Israela Katza. Polityk otwarcie krytykuje postawę piłkarza Barcy i wzywa klub do reakcji.

- Lamine Yamal wybrał podżeganie przeciwko Izraelowi i szerzenie nienawiści, podczas gdy nasi żołnierze walczą z organizacją terrorystyczną Hamas, organizacją, która 7 października dokonała masakry, podpaleń i morderstw na żydowskich dzieciach, kobietach i starszych osobach. Kto popiera takie przekazy, powinien zadać sobie pytanie: czy uważa to za humanitarne? Czy jest to moralne? - skomentował Israel Katz (tłumaczenie za fcbarca.com).

W dalszej części wypowiedzi minister obrony Izraela wyraził nadzieję, że FC Barcelona zdystansuje się od postawy Lamine'a Yamala i jasno, w sposób niebudzący wątpliwości, oświadczy, że nie ma miejsca na podżeganie ani na popieranie terroryzmu.

Lamine Yamal

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny podczas mistrzowskiej fety Barcelony

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętują mistrzostwo w Barcelonie

