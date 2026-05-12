10 maja FC Barcelona przypieczętowała ostatecznie losy tegorocznej La Ligi. Dzięki wygranej w "El Clasico" podopieczni Hansiego Flicka zdołali obronić tytuł mistrzowski, wywalczony przez nich również w sezonie 2024/2025.

Radości nie było końca. Cieszył się również Robert Lewandowski, dla którego było to już 3 mistrzostwo Hiszpanii, wywalczony w barwach katalońskiej ekipy. Dla kapitana reprezentacji Polski jest to jednak równocześnie moment zadumy. Wciąż nie wiadomo bowiem, czy przedłuży on wygasający kontrakt ze swoim obecnym klubem, czy też zdecyduje się zamknąć ten rozdział, poszukując nowych piłkarskich wyzwań.

Lewandowski na liście życzeń FC Porto. Dołączyłby do trzech Polaków

A chętnych na pozyskanie snajpera z kraju nad Wisłą nie brakuje. Jakiś czas temu mówiło się o ogromnym zainteresowaniu ze strony włoskich klubów. Jeden z nich miał przedstawić nawet Lewandowskiemu potencjalne warunki umowy.

Teraz nowe głosy ws. chęci pozyskania 37-latka napłynęły z... Portugalii. Tamtejsze telewizje Sport TV i CMTV twierdzą bowiem, że dobiegający kontrakt doświadczonego napastnika przyciąga wzmożone zainteresowanie włodarzy FC Porto.

W obecnym sezonie nowi mistrzowie Portugalii na własnej skórze przekonali się bowiem o potędze piłkarzy z kraju nad Wisłą. W szeregach ekipy prym wiedli: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Każdy z nich wyraźnie przyczynił się do końcowego sukcesu drużyny Francesco Fariolego.

Z kolei portal "Sapo" podaje, że choć nie ma wciąż żadnych konkretów ws. ewentualnych przenosin Lewandowskiego do FC Porto, to sam piłkarz w pewien sposób otworzył tego typu furtkę. W rozmowie z "Eleven Sports" kapitan reprezentacji Polski wyjawił, że być może opcją na kolejny rozdział w jego karierze będzie przejście do nieco "niższej ligi". Zdaniem portugalskich dziennikarzy, taką właśnie mogłaby być ich ekstraklasa.

Dla kibiców z kraju nad Wisłą to również bardzo interesujący temat. W takim scenariuszu, Robert Lewandowski mógłby bowiem połączyć siły ze wspomnianym wcześniej Oskarem Pietuszewskim. Podziwianie wspólnej gry dwóch "polskich generacji" z pewnością byłoby bardzo interesującym doświadczeniem.

