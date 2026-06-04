Lewandowski pożegnany, nagle weto ws. transferu. Barcelona otrzymała wiadomość

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu z Barceloną pożegnał się Robert Lewandowski. Klub wciąż próbuje znaleźć jego następcę, a także jest niezwykle aktywny na rynku transferowym i poszukuje wzmocnień również na inne pozycje. Niezwykle głośno w ostatnich dniach zrobiło się o ewentualnym pozyskaniu Bernardo Silvy. Sprawa jednak uległa zmianie. Najnowsze wieści nie spodobają się "Dumie Katalonii". Oto szczegóły.

Piłka nożna: Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze FC BarcelonaGONGORAAFP

Bez dwóch zdań ogromne poruszenie w świecie piłki wywołał Robert Lewandowski. W końcu napastnik ogłosił, że po czterech latach pożegna się z Barceloną. Jego decyzja spowodowała, że w mediach niemal od razu ruszyły dyskusje ws. potencjalnego pozyskania następcy.

Szczególnie głośno jest wokół Juliana Alvareza czy Joao Pedro. "Duma Katalonii" jednak najpierw wzmocniła skrzydło i pozyskała Anthony'ego Gordona. Następnie wokół zespołu Hansiego Flicka zaczęło przewijać się nazwisko Bernardo Silvy. Portugalczyk był łączony z mistrzem Hiszpanii już wcześniej, a aktualnie jest wolnym agentem po odejściu z Manchesteru City.

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Początkowo sprawa jego pozyskania miała odbyć się bardzo szybko, a cała transakcja mogła zostać sfinalizowana nawet przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku (11 czerwca). Ostatecznie jednak plany uległy zmianie, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Romano przekazuje ws. Silvy. "Podejmie decyzję"

Jak przekazał popularny dziennikarz doświadczony pomocnik zmienił zdanie i decyzję ws. przyszłości podjęcie dopiero po zakończeniu mundialu. Teraz gracz ma się skupić jedynie na grze w narodowych barwach. Tę informację potwierdził nawet sam Jorge Mendes, czyli agent 31-latka.

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- Bernardo Silva zmienił plany i podejmie decyzję o swojej przyszłości po mundialu. Piłkarz rozumie, że nic jeszcze nie jest przesądzone i teraz planuje skupić się na kadrze. "Bernardo podejmie decyzję po mistrzostwach świata" - powiedział mi agent Jorge Mendes - czytamy.

Jak już wspomnieliśmy, mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca. Portugalczycy w fazie grupowej rywalizować będą z Demokratyczną Republiką Konga, Uzbekistanem oraz Kolumbią.

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