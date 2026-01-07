Tutaj już chyba nic nie ma prawa się zmienić. Najpierw Fabrizio Romano oznaczył transfer Joao Cancelo do FC Barcelona swoim słynnym "Here we go!", a teraz dyrektor sportowy klubu potwierdził, że transfer jest finalizowany.

Zazwyczaj osoba pełniąca funkcję taką jak Deco nie komentuje transferów klubu, zanim nadejdzie oficjalne potwierdzenie. W przypadku FC Barcelona szczególnie zalecana jest ostrożność ze względu na dość niestabilną sytuację finansową klubu.

"Finalizujemy transfer". Deco ogłasza. To już tylko kwestia czasu

Robert Lewandowski obecnie znajduje się poza Barceloną - konkretnie w Arabii Saudyjskiej. Właśnie tam drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka przystąpiła do obrony Superpucharu Hiszpanii.

Tuż przed pierwszym meczem komunikat od Deco poszedł w świat.

- Finalizujemy go. Nie przeszedł badań medycznych, ale wkrótce poleci do Barcelony. Finalizujemy ten ruch - ogłosił Deco.

Skoro dyrektor sportowy FC Barcelona wypowiedział te słowa, musi być pewny swego. Oficjalne ogłoszenie przenosin Joao Cancelo do klubu ze stolicy Katalonii jest już tylko kwestią czasu.

Cancelo w niedalekiej przeszłości spędził już jeden z sezon w FC Barcelona. Była to kampania 2023/24 - ostatni sezon Xaviego Hernandeza. Portugalskiemu obrońcy nie udało się wygrać żadnego trofeum. Teraz jednak wraca z nadzieją, że Hansi Flick pomoże mu odnieść sukces.

Joao Cancelo może grać na lewej obronie, prawej obronie oraz na obu skrzydłach - choć zapewne Hansi Flick będzie widział w nim alternatywę dla formacji defensywnej.

Jest to zawodnik usposobiony ofensywnie jak na obrońcę. To oznacza, że Robert Lewandowski będzie mógł liczyć na jego szarże zakończone dokładnymi podaniami.

Wcześniej media informowały, że Inter Mediolan był bardzo bliski pozyskania Cancelo. Portugalczyk od samego początku pragnął dołączyć tylko do Barcelony. Czekał na jej ruch, a ten w końcu nadszedł. Decyzję podjął bez dłuższego zastanowienia.

