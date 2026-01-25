Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski posłany w bój. Barcelona męczyła się z beniaminkiem. Potem egzekucja

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 3:0 Real Oviedo w 21. kolejce La Liga. Beniaminek postawił mistrzom Hiszpanii twarde warunki. Bramki padły dopiero po przerwie, gdy do siatki outsidera trafiali Dani Olmo, Raphinha i Lamine Yamal. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" i ponownie zaliczył całe spotkanie. Tym razem był tylko postacią drugoplanową.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, zawodnik w bordowo-granatowej koszulce z logo Spotify ściera się z przeciwnikiem w biało-błękitnym stroju, piłka znajduje się nad ich głowami.
Robert Lewandowski powstrzymywany nieprzepisowo przez Davida Carmo ALEJANDRO GARCIA PAP

W bitwie o odzyskanie pozycji lidera Barcelona nie mogła zażyczyć sobie bardziej przystępnej opcji. Domowe starcie z beniaminkiem okupującym ostatnie miejsce w tabeli miało być formalnością. Nie wypadało gubić punktów w premierowym tegorocznym występie na Camp Nou.

Dzień wcześniej Real Madryt pokonał w gościnie 2:0 Villarreal CF i zasiadł na szczycie stawki. "Duma Katalonii" musiała zgarnąć pełną pulę, by dokonać roszady powrotnej. Strata do giganta ze stolicy wynosiła dwa punkty.

Robert Lewandowski ponownie w wyjściowej jedenastce. Beniaminek upadł dopiero po przerwie

Już akcja z trzeciej minuty pokazała, że goście nie pojawili się na obiekcie obrońców tytułu, by prosić o jak najmniejszy wymiar kary. Piłka po strzale Federico Vinasa trafiła w słupek. Arbiter odgwizdał wprawdzie po chwili ofsajd, ale było to dla Barcelony poważne ostrzeżenie.

Gospodarze nie forsowali tempa gry, czekając na pierwszy błąd niżej notowanego rywala. Nic takiego jednak nie następowało mimo upływu czasu. To bramkarz "Blaugrany" dwukrotnie musiał się wykazać kunsztem, gdy kąśliwie uderzał Haissem Hassan.

"Barca" postraszyła dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy. W światło bramki trafił wówczas Raphinha. To jednak nie wystarczyło, by na przerwę zejść z prowadzeniem.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Coraz głośniej o transferze Lewandowskiego. Tylko II liga. Ale klub z ambicjami

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron oglądaliśmy już zupełnie inną Barcelonę. Przede wszystkim skuteczną. Wystarczył niespełna kwadrans, by ekipa Hansiego Flicka objęła dwubramkowe prowadzenie.

    Jako pierwszy do siatki trafił Dani Olmo. Goście popełnili fatalny błąd we własnym polu karnym przy wyprowadzaniu piłki, ta trafiła pod nogi reprezentanta Hiszpanii i po chwili była już w siatce. A niebawem prowadzenie podwyższył Raphinha, lobując Aarona Escandella w sytuacji sam na sam.

    W tym fragmencie gry celnie uderzali również Robert Lewandowski (drugi mecz z rzędu w wyjściowej jedenastce) i Lamine Yamal. Po kilkunastu minutach wydawało się, że może dojść do pogromu. Ale piłkarze z Oviedo zdołali szybko przegrupować szyki w defensywie.

    Nie uchroniło ich to jednak od wyższej porażki. Gdy do końcowego gwizdka pozostawało niewiele ponad kwadrans, mistrzowie Hiszpanii przeprowadzili akcję meczu. Olmo centrował zewnętrzną częścią stopy, a kapitalnymi "nożycami" pikę w siatce umieścił Yamal.

    Futbolówka trafiła potem do bramki gości ponownie, ale tym razem gol nie został uznany z powodu ofsajdu.

    "Barca" nie zaliczyła potknięcia w konfrontacji z outsiderem i wraca na fotel lidera. Przewaga nad "Los Blancos" wynosi tylko punkt.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Media: Lewandowski stracił cierpliwość. Nie chce już rozmawiać o kontrakcie

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      La Liga
      21. Kolejka
      25.01.2026
      16:15
      Zakończony
      Dani Olmo
      52'
      Raphinha
      57'
      Lamine Yamal
      73'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      FC Barcelona
      Real Oviedo
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      FC Barcelona
      3 - 0
      Real Oviedo
      Posiadanie piłki
      67%
      33%
      Strzały
      15
      12
      Strzały celne
      7
      3
      Strzały niecelne
      4
      4
      Strzały zablokowane
      4
      5
      Ataki
      95
      61
      Dwóch piłkarzy w dynamicznej walce o piłkę w powietrzu na tle pełnych trybun stadionu, jeden z zawodników w czerwono-niebieskim stroju z numerem 9 wykonuje wykop w kierunku piłki.
      Robert Lewandowski nie okazał się pogromcą beniaminka z OviedoJOSEP LAGOAFP
      Dwóch piłkarzy w niebiesko-bordowych koszulkach podczas celebracji po zdobyciu gola, dotykających się głowami i wykonujących charakterystyczny gest rękami.
      Lamine Yamal i Raphinha ponownie na liście strzelców ALEJANDRO GARCIA PAP
      Mężczyzna w ciemnym ubraniu energicznie gestykuluje na stadionie, wyrażając silne emocje podczas wydarzenia sportowego, w tle rozmazane sylwetki widzów oraz osób siedzących na ławce rezerwowych.
      Trener mistrzów Hiszpanii, Hansi FlickALEJANDRO GARCIA PAP
      FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja