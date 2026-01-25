Lewandowski posłany w bój. Barcelona męczyła się z beniaminkiem. Potem egzekucja

W bitwie o odzyskanie pozycji lidera Barcelona nie mogła zażyczyć sobie bardziej przystępnej opcji. Domowe starcie z beniaminkiem okupującym ostatnie miejsce w tabeli miało być formalnością. Nie wypadało gubić punktów w premierowym tegorocznym występie na Camp Nou.

Dzień wcześniej Real Madryt pokonał w gościnie 2:0 Villarreal CF i zasiadł na szczycie stawki. "Duma Katalonii" musiała zgarnąć pełną pulę, by dokonać roszady powrotnej. Strata do giganta ze stolicy wynosiła dwa punkty.

Robert Lewandowski ponownie w wyjściowej jedenastce. Beniaminek upadł dopiero po przerwie

Już akcja z trzeciej minuty pokazała, że goście nie pojawili się na obiekcie obrońców tytułu, by prosić o jak najmniejszy wymiar kary. Piłka po strzale Federico Vinasa trafiła w słupek. Arbiter odgwizdał wprawdzie po chwili ofsajd, ale było to dla Barcelony poważne ostrzeżenie.

Gospodarze nie forsowali tempa gry, czekając na pierwszy błąd niżej notowanego rywala. Nic takiego jednak nie następowało mimo upływu czasu. To bramkarz "Blaugrany" dwukrotnie musiał się wykazać kunsztem, gdy kąśliwie uderzał Haissem Hassan.

"Barca" postraszyła dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy. W światło bramki trafił wówczas Raphinha. To jednak nie wystarczyło, by na przerwę zejść z prowadzeniem.

Po zmianie stron oglądaliśmy już zupełnie inną Barcelonę. Przede wszystkim skuteczną. Wystarczył niespełna kwadrans, by ekipa Hansiego Flicka objęła dwubramkowe prowadzenie.

Jako pierwszy do siatki trafił Dani Olmo. Goście popełnili fatalny błąd we własnym polu karnym przy wyprowadzaniu piłki, ta trafiła pod nogi reprezentanta Hiszpanii i po chwili była już w siatce. A niebawem prowadzenie podwyższył Raphinha, lobując Aarona Escandella w sytuacji sam na sam.

W tym fragmencie gry celnie uderzali również Robert Lewandowski (drugi mecz z rzędu w wyjściowej jedenastce) i Lamine Yamal. Po kilkunastu minutach wydawało się, że może dojść do pogromu. Ale piłkarze z Oviedo zdołali szybko przegrupować szyki w defensywie.

Nie uchroniło ich to jednak od wyższej porażki. Gdy do końcowego gwizdka pozostawało niewiele ponad kwadrans, mistrzowie Hiszpanii przeprowadzili akcję meczu. Olmo centrował zewnętrzną częścią stopy, a kapitalnymi "nożycami" pikę w siatce umieścił Yamal.

Futbolówka trafiła potem do bramki gości ponownie, ale tym razem gol nie został uznany z powodu ofsajdu.

"Barca" nie zaliczyła potknięcia w konfrontacji z outsiderem i wraca na fotel lidera. Przewaga nad "Los Blancos" wynosi tylko punkt.

Statystyki meczu FC Barcelona 3 - 0 Real Oviedo Posiadanie piłki 67% 33% Strzały 15 12 Strzały celne 7 3 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 95 61

Robert Lewandowski nie okazał się pogromcą beniaminka z Oviedo JOSEP LAGO AFP

Lamine Yamal i Raphinha ponownie na liście strzelców ALEJANDRO GARCIA PAP

Trener mistrzów Hiszpanii, Hansi Flick ALEJANDRO GARCIA PAP

