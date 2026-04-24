Lewandowski odebrał wiadomość. Hitowy transfer coraz bliżej. Już szukają domu

Łukasz Żurek

To jest ten moment, kiedy spekulacje zaczynają nabierać realnych kształtów. Jak informuje argentyński dziennikarz Emiliano Raggi, członkowie najbliższej rodziny Juliana Alvareza pojawili się w Barcelonie. Celem ich cichej wizyty było znalezienie domu, w którym 26-letni mistrz świata mógłby zamieszkać na kilka najbliższych lat. Wszystko wskazuje na to, że jego przeprowadzka z Atletico Madryt na Camp Nou może dojść do skutku już w najbliższym okienku transferowym.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelona z rękami na głowie, w tle rozmyta publiczność.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

To nie będzie łatwa operacja. Kontrakt Juliana Alvareza z Atletico Madryt obowiązuje do połowy 2030 roku. Klub ze stolicy Hiszpanii konsekwentnie utrzymuje, że napastnik nie jest na sprzedaż.

Rynkowa wycena wartości 26-letniego snajpera oscyluje obecnie wokół 90 mln euro. Hiszpańskie media twierdzą, że Barcelona musi się przygotować na transfer opiewający na 100-160 mln euro. Decydujący może się okazać fakt, że - jak nieoficjalnie wiadomo - piłkarz bardzo chce dołączyć do ekipy "Dumy Katalonii" już po tym sezonie.

Jak informuje argentyński dziennikarz Emiliano Raggi z TNT Sports, w Barcelonie pojawili się w piątek bracia Alvareza - Agustin i Rafael. Cel ich przyjazdu do stolicy Katalonii był tylko jeden. Wizytowali nieruchomości w luksusowych dzielnicach miasta.

Ich wysiłki koncentrowały się na znalezieniu domu dla Juliana. Skupiali się na dwóch rejonach - Les Corts i Castelldefels. Tam swego czasu mieszkali m.in. Lionel Messi i Luis Suarez.

To oznacza, że temat przeprowadzki mistrza świata z Estadio Metropolitano na Camp Nou nabiera realnych kształtów. Sprawy nie posunęłyby się tak daleko, gdyby nie toczyły się w tym temacie zakulisowe rozmowy. I jak widać, piłkarz zaczyna wierzyć, że klubowe barwy zmieni już najbliższego lata.

Taki obrót zdarzeń komplikuje sytuację Roberta Lewandowskiego. Alvarez to środkowy napastnik, w dodatku w optymalnym piłkarsko wieku. Polak ma od dawna świadomość, że nawet jeśli zostanie w "Blaugranie", to tylko jako aktor drugiego planu. Angaż klasowego snajpera może jednak zredukować perspektywy gry "Lewego" do minimum.

W bieżącym cyklu Alvarez rozegrał dla "Los Colchoneros" w sumie 47 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył dziewięć asyst.

Julian AlvarezJavier SORIANO AFP
Julian AlvarezOSCAR J BARROSOAFP
Robert LewandowskiAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja