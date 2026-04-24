Lewandowski odebrał wiadomość. Hitowy transfer coraz bliżej. Już szukają domu

To nie będzie łatwa operacja. Kontrakt Juliana Alvareza z Atletico Madryt obowiązuje do połowy 2030 roku. Klub ze stolicy Hiszpanii konsekwentnie utrzymuje, że napastnik nie jest na sprzedaż.

Rynkowa wycena wartości 26-letniego snajpera oscyluje obecnie wokół 90 mln euro. Hiszpańskie media twierdzą, że Barcelona musi się przygotować na transfer opiewający na 100-160 mln euro. Decydujący może się okazać fakt, że - jak nieoficjalnie wiadomo - piłkarz bardzo chce dołączyć do ekipy "Dumy Katalonii" już po tym sezonie.

Co dalej z Robertem Lewandowskim? Ostatnie rewelacje komplikują obraz jego najbliższej przyszłości

Jak informuje argentyński dziennikarz Emiliano Raggi z TNT Sports, w Barcelonie pojawili się w piątek bracia Alvareza - Agustin i Rafael. Cel ich przyjazdu do stolicy Katalonii był tylko jeden. Wizytowali nieruchomości w luksusowych dzielnicach miasta.

Ich wysiłki koncentrowały się na znalezieniu domu dla Juliana. Skupiali się na dwóch rejonach - Les Corts i Castelldefels. Tam swego czasu mieszkali m.in. Lionel Messi i Luis Suarez.

To oznacza, że temat przeprowadzki mistrza świata z Estadio Metropolitano na Camp Nou nabiera realnych kształtów. Sprawy nie posunęłyby się tak daleko, gdyby nie toczyły się w tym temacie zakulisowe rozmowy. I jak widać, piłkarz zaczyna wierzyć, że klubowe barwy zmieni już najbliższego lata.

Taki obrót zdarzeń komplikuje sytuację Roberta Lewandowskiego. Alvarez to środkowy napastnik, w dodatku w optymalnym piłkarsko wieku. Polak ma od dawna świadomość, że nawet jeśli zostanie w "Blaugranie", to tylko jako aktor drugiego planu. Angaż klasowego snajpera może jednak zredukować perspektywy gry "Lewego" do minimum.

W bieżącym cyklu Alvarez rozegrał dla "Los Colchoneros" w sumie 47 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył dziewięć asyst.

Rozwiń

Julian Alvarez Javier SORIANO AFP

Julian Alvarez OSCAR J BARROSO AFP

Robert Lewandowski AFP

