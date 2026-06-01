Lewandowski odchodzi, Barcelona zdecydowała ws. hitowego transferu. Koniec domysłów

Dla katalońskiej ekipy było to równoznaczne z koniecznością wprowadzenia zmian w składzie. Pierwszą z nich dość nieoczekiwanie stało się ściągnięcie Anthony'ego Gordona, który wcześniej reprezentował barwy angielskiego Newcastle. Ruch ten, mimo że kosztował Barcelonę 70 milionów euro (plus bonusy), nie zakończył ofensywy transferowej obecnych mistrzów Hiszpanii.

W tle wciąż toczy się bowiem batalia o Juliana Alvareza, a więc wymarzonego następcę Lewandowskiego. Wokół tego tematu wytworzyła się jednak prawdziwa saga.

Barcelona podjęła decyzję ws. kolejnego transferu. "Nieuniknione"

W międzyczasie grono zawodników łączonych z katalońską ekipą zasilił również Bernardo Silva. Obecny kontrakt pomocnika Manchesteru City wygasa w czerwcu 2026 roku. To pozwala na ewentualne przenosiny bez konieczności płacenia odstępnego.

Z możliwości tej chce skorzystać właśnie FC Barcelona. Z informacji pozyskanych przez Gianluigiego Longariego wynika, że włodarze "Dumy Katalonii" praktycznie dogadali się już z portugalskim piłkarzem.

- Pełne potwierdzenie porozumienia między Barceloną a Bernardo Silvą. Cały zarząd "Blaugrany" w pełni docenia transfer, bez konieczności sprzedaży kolejnych zawodników [...]. Pozostają tylko szczegóły do dopracowania, aby skomponować ostateczną umowę. To nieuniknione - informuje przytoczony wyżej dziennikarz.

Byłby to kolejny głośny ruch kadrowy Barcelony, która już w obecnym sezonie była całkiem niezłą drużyną. Odzwierciedla to zresztą końcowy rezultat sezonu 2025/2026. W ramach tych rozgrywek "Duma Katalonii" sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii oraz mistrzostwo La Ligi. Władze drużyny widocznie nie zamierzają jednak osiadać na laurach.

