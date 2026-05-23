Lewandowski odchodzi, Barcelona pod presją. PSG wkracza do akcji

Po odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona, klub musi podjął działania w celu pozyskania nowego napastnika.

Celem numer jeden jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Będzie on jednak transferem bardzo drogim.

Atletico Madryt rzekomo oczekuje kwoty oscylującej w okolicach 150 milionów euro. FC Barcelona natomiast chce przeznaczyć na transfer ok. 100 milionów euro. Czeka nas gorąca saga transferowa z udziałem Argentyńczyka.

FC Barcelona jest jednak zdeterminowana, aby tego lata pozyskać napastnika klasy światowej. Nawet kosztem środkowego obrońcy - tutaj klub może zdecydować się na tańszy wariant.

Problemy Barcelony. PSG jedynym klubem, który podjął działania ws. Alvareza

Atletico Madryt natomiast nie chce, aby Alvarez trafił do Barcelony. Sprzeciwia się więc woli samego zawodnika, który, według Matteo Moretto, pragranie trafić właśnie na Camo Nou.

Teraz argentyński dziennikarz Gastón Edul podaje, ze FC Barcelona ma bardzo poważną konkurencję w walce o Juliana Alvareza. Jedynym klubem, który na ten moment podjął jakiekolwiek działania mające na celu sprowadzenie tego piłkarza jest bowiem Paris Saint-Germain.

PSG posiada nieporównywalnie większe możliwości finansowe niż FC Barcelona. Poza tym - nie jest ligowym rywalem Atletico, więc madrycki klub chętniej sprzedałby piłkarza właśnie tam, a nie do Dumy Katalonii.

- Jedynym klubem, który jak dotąd podjął konkretne działania w sprawie transferu Juliána Álvareza, jest PSG. Skontaktowali się z jego obozem i poinformowali, że dysponują środkami, by sprowadzić go do Paryża. Jeśli FC Barcelona naprawdę go chce, musi to pokazać czynami, a nie tylko słowami w prasie - podaje wspomniane źródło.

Rozwiń

Wydaje się, że transfer Juliana Alvareza do FC Barcelona będzie operacją niezwykle skomplikowaną. Jeśli skończy się niepowodzeniem, Duma Katalonii będzie chciała sięgnąć po Joao Pedro z Chelsea FC.

Julian Alvarez Javier SORIANO AFP

Julian Alvarez JOHN THYS AFP

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport