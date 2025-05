Lewandowski odarty ze złudzeń. Mbappe jednak bezwzględny. Znowu to zrobił

Piłkarze Realu Madryt już przed pierwszym gwizdkiem wiedzieli, że nie obronią tytułu sprzed roku. Ten sezon kończą wicemistrzostwem Hiszpanii. Mimo to do wyjazdowego starcia z Sevillą FC podeszli z należytą determinacją.

W szczególności tyczyło się to Kyliana Mbappe, który na finiszu zmagań walczy jeszcze o Trofeo Pichichi. I czyni to bardzo skutecznie. W stolicy Andaluzji to on otworzył wynik spotkania, gdy do końcowego gwizdka pozostawało kwadrans.