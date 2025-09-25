Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski ocalił Barcelonę. Wystarczyło mu pięć minut. Trwa pościg za Realem

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 3:1 Real Oviedo na jego terenie i kontynuuje pościg za otwierającym tabelę Realem Madryt. Triumf nad beniaminkiem nie był formalnością. Na przerwę z prowadzeniem schodzili gospodarze po katastrofalnym błędzie Joana Garcii. Po zmianie stron kluczowe trafienie zaliczył wprowadzony z ławki Robert Lewandowski. Polak potrzebował niespełna pięciu minut, by wpisać się na listę strzelców po raz trzeci w tym sezonie.

Robert Lewandowski odbiera gratulacje - przed momentem zdobył trzecią bramkę w sezonie
Robert Lewandowski odbiera gratulacje - przed momentem zdobył trzecią bramkę w sezonieMIGUEL RIOPAAFP

Przed Barceloną stało tylko jedno zadanie. Należało powtórzyć wyczyn Realu Madryt sprzed dwóch dni (4:1 z Levante), czyli rozbić beniaminka La Liga na jego obiekcie. Na linii strzału znalazł się Real Oviedo.

Robert Lewandowski nie znalazł się trzeci raz z rzędu w wyjściowej jedenastce "Blaugrany". Tym razem usiadł na ławce obok Wojciecha Szczęsnego. Ofensywne trio stworzyli Raphinha, Ferran Torres i Marcus Rashford.

Beniaminek uderza, "Duma Katalonii" w opałach. Do przerwy pachniało sensacją

Pierwsze fragmenty spotkania nie stanowiły zaskoczenia. Barcelona ruszyła do bezkompromisowych ataków i przynajmniej trzykrotnie bliska była powodzenia. Po uderzeniu Daniego Olmo piłka poszybowała jednak minimalnie nad poprzeczką. Z kolei dwie kąśliwe próby Rashforda szczęśliwie wybronił Aaron Escandell.

Gospodarze odparli napór mistrzów Hiszpanii i... sami wyprowadzili skuteczny cios. W 31. minucie niewytłumaczalny błąd popełnił Joan Garcia. Wyszedł z bramki niemal pod linię boczną, zagrał wprost pod nogi Alberto Reiny, a ten miękkim lobem umieścił piłkę w siatce. 1:0!

Obrońcy tytułu odpowiedzieli tylko uderzeniem Raphinhi w słupek. W ich grze dominował brak precyzji i narastająca nerwowość. Trener Hansi Flick musiał w przerwie przebudować zespół na poziomie mentalnym.

      Druga odsłona należała już do Barcelony. Na wyrównanie obrońcy tytułu potrzebowali niespełna kwadrans. W polu bramkowym fizyczny pojedynek z rywalem wygrał Torres, zagrał futbolówkę w kierunku dalszego słupka, a tam z najbliższej odległości formalności dopełnił Eric Garcia.

      Kluczowa dla losów rywalizacji okazała się jednak 65. minuta. Na murawie pojawił się wówczas Lewandowski, zastępując Raphinhę. Efekt? Po niespełna pięciu minutach Polak celebrował zdobycie bramki!

      W zakończonej powodzeniem akcji w rolę asystenta wcielił się Frenkie de Jong, również wprowadzony z ławki. Po jego centrze Polak - mimo asysty dwóch defensorów - uderzył głową i zrobiło się 1:2. Zanim piłka wpadł do siatki odbiła się jeszcze od poprzeczki.

      Gol "Lewego" odmienił losy potyczki. To jego trzecia bramka w tym sezonie. W 80. minucie, gdy strzelał groźnie z ostrego kąta, dubletu w tym spotkaniu pozbawił go skutecznie interweniujący Escandell.

      W samej końcówce rezultat meczu ustalił Ronald Araujo, finalizując uderzeniem głową centrę z kornera.

      Barcelona nie zwalnia tempa w pogoni za Realem. Dzięki wygranej umocniła się na pozycji wicelidera. Do "Królewskich" ponownie traci tylko dwa punkty.

      La Liga
      6 kolejka
      25.09.2025
      21:30
      Zakończony
      Alberto Reina
      33'
      Eric Garcia
      56'
      Robert Lewandowski
      70'
      Ronald Araujo
      88'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Real Oviedo
      FC Barcelona
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Real Oviedo
      1 - 3
      FC Barcelona
      Posiadanie piłki
      26%
      74%
      Strzały
      7
      22
      Strzały celne
      3
      10
      Strzały niecelne
      1
      4
      Strzały zablokowane
      3
      8
      Ataki
      33
      128
      FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz w beżowo-czarnej koszulce wykonuje ekwilibrystyczny strzał do bramki podczas meczu, bramkarz w różowym stroju przygotowuje się do obrony, a obrońca w niebiesko-białym stroju odwraca się do akcji, wokół widoczna publiczność na trybunach.
      Robert Lewandowski na obiekcie Realu OviedoMIGUEL RIOPAAFP
      Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 9 unosi prawą rękę z zaciśniętą pięścią na tle trybun wypełnionych kibicami, w tle widać ludzi skupionych na wydarzeniu sportowym.
      Robert Lewandowski tuż pod zdobyciu bramki MIGUEL RIOPAAFP
      Bramkarz w sportowym stroju podczas dynamicznego wykopu piłki na stadionie, w tle rozmyta publiczność oraz reklamy na bandach.
      Joan Garcia o konfrontacji z beniaminkiem będzie chciał jak najszybciej zapomnieć MIGUEL RIOPAAFP

