Lewandowski nie mógł uwierzyć, skandal w derbach Barcelony. Hansi Flick aż zareagował

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

W oparach skandalu kończyły się w poniedziałek derby Katalonii, w których sensacyjnie triumfowała 2:1 Girona. Znów na nic zdała się zmiana Roberta Lewandowskiego. Hansi Flick kipiał wręcz ze wściekłości w związku z decyzją arbitra o uznaniu gola dla rywali, który jak się wydawało, padł po ewidentnynm faulu na Julesie Kounde. Do tego stopnia, że w trakcie konferencji prasowej postanowił stanowczo zareagować na wydarzenia z Girony.

Mężczyzna w sportowej kurtce energicznie gestykuluje po lewej stronie, po prawej zawodnik w koszulce FC Barcelony z logo Spotify, z poważnym wyrazem twarzy.
Hansi Flick i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / David Ramirez/Soccrates/Getty ImagesAFP

Gdy w 86. minucie padł gol na 2:1 dla Girony, większość sympatyków Barcelony była przekonana, że sędzia Soto Grado trafienie anuluje. W końcu powtórki jasno pokazały, że doszło do stempla, a nadepnięty przez rywala Jules Kounde zwijał się z bólu. O dziwo jednak arbiter nie podszedł nawet do monitora VAR i zaliczył bramkę. Jak się okazało zwycięską.

FC Barcelona skrzywdzona przez sędziego? Kolejny skandal w La Liga

Hansi Flick kipiał wręcz ze wściekłości, bo w ubiegłym sezonie w nieml identycznej sytuacji, gdy to Kounde nadepnął rywala w akcji, po której padł gol dla Barcy, trafienie zostało anulowane. A sędziował wówczas... Soto Grado.

    Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie w 73. minucie nie mógł uwierzyć w to, co dzieje się w derbach. Piłkarze "Blaugrany" się pieklili, Raphinha ruszył do sędziego technicznego, ale nie zdało się to na nic. I tak Girona, która kończyła w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Roki po brutalnym faulu na Yamalu wygrała 2:1.

    W końcówce meczu co prawda do siatki trafił Lewandowski, ale Polak znajdował się na ewidentnym spalonym, wobec czego gol nie został uznany.

    Na godziny przed meczem ujawniają ws. Lewandowskiego. Wypłynęły porażające dane, jasny sygnał

    Flick nie wytrzymał po derbach. Tak skomentował pracę arbitra

    Hansi Flick w trakcie konferencji prasowej nie gryzł się w język. Zwłaszcza gdy usłyszał od jednego z dziennikarzy, że w jego opinii doszło do faulu na Kounde.

    Dziękuję bardzo. Nic więcej nie mam do dodania. To było oczywiste. Ale... tak już jest. Może bardziej bym o to walczył i więcej o tym mówił, gdybyśmy dobrze zagrali. Ale nie zagraliśmy dobrze. Więc wygląda to jak wymówka, czy narzekanie. A tego nie chcę. Żadnych wymówek, żadnego narzekania. Musimy się skupić i wiemy, że możemy grać lepiej. Przez takie rzeczy musimy grać lepiej i musimy wrócić na swój poziom.
    stwierdził Flick po tym, gdy dziennikarz podzielił się z nim swoją opinią.

    - Wykonują [sędziowie przyp. red.] swoją pracę, czasem nie jest to dobra robota, ale oni są na tym samym poziomie, na jakim my gramy. Być może nie najlepszym - dodał trener FC Barcelona.

    Bologna - Lazio. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Porażka z Gironą sprawiła, że "Duma Katalonii" straciła fotel lidera tabeli La Liga. Wyprzedził ją Real Madryt, który wcześniej wygrał 4:1 z Realem Sociedad.

    Piłkarz FC Barcelony w oficjalnej koszulce zespołu, lekko pochylony i trzymający się za głowę wyraża emocje, w tle rozmazani inni zawodnicy na boisku.
    Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
    Trener w ciemnej kurtce stoi przy linii bocznej boiska piłkarskiego, za nim ławka rezerwowych i kilku członków sztabu szkoleniowego, na trybunach widoczni kibice i czerwone bannery z napisem Estrella Damm.
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz pokazuje czerwoną kartkę przeciwnikowi podczas burzliwej sytuacji na boisku. Piłkarze dwóch drużyn otaczają sędziego i gestykulują z emocjami. Atmosfera napięta, zawodnicy ubrani w stroje meczowe, część zespołu reaguje na decyzję arbitra.
    Wielka awantura w derbach KataloniiJOSEP LAGOAFP

