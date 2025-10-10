Lewandowski na zgrupowaniu, a Barcelona ma problem. Koszmarne wieści, Flick w potrzasku

Piłkarze FC Barcelona drugi raz w tym sezonie na mecze swoich reprezentacji narodowych rozjechali się w słabych nastrojach. W pierwszym przypadku wynikało to ze zremisowanego 1:1 meczu wyjazdowego z Rayo Vallecano. Tym razem sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. Piłkarze prowadzeni przez Hansiego Flicka z Sevilli wrócili bowiem bez choćby jednego punktu.

"Blaugrana" przegrała bowiem 1:4 z ekipą "Los Nervionenses", prezentując być może najgorszą piłkę od momentu przybycia do zespołu Hansiego Flicka. W meczu 8. kolejki hiszpańskiej La Liga niemiecki szkoleniowiec nie mógł skorzystać z kilku kluczowych zawodników, na czele z Lamine Yamalem, Ferminem Lopezem oraz Raphinhą. Cała trójka ma wrócić do gry po przerwie na mecze kadrowe.

Olmo wykluczony. Nawet miesiąc przerwy

Po powrocie ze zgrupowań piłkarzy Barcelony czeka drugi wielki mecz w tym sezonie. Mowa oczywiście o El Clasico. Wciąż nie jest pewne, kto stanie wówczas między słupkami "Blaugrany", bo ewentualny powrót do gry Joana Garcii jest kwestią walki z czasem. Jak się jednak okazuje, w pierwszym El Clasico w tym sezonie najprawdopodobniej nie zagra Dani Olmo.

Hiszpański pomocnik nabawił się bowiem kontuzji mięśniowej na zgrupowaniu. - Nie trenował przez cały tydzień, przyjechał zmęczony, z pewnymi dolegliwościami. Dzisiaj nie czuł się dobrze, więc powiedzieliśmy mu, żeby przestał trenować. Poszedł zrobić badania - przekazał na konferencji prasowej Luis De la Fuente. Wówczas nie było wiadomo, jak poważny jest to problem.

Jak się okazuje, sytuacja jest poważna. Początkowe medialne doniesienia informowały, że Olmo przegapi tylko mecz z Gironą zaraz po spotkaniach drużyn narodowych. Jak się okazuje, jest zdecydowanie gorzej. Portal "Esport3" podaje bowiem, że kontuzja łydki hiszpańskiego pomocnika pozostawi go poza grą na okres od trzech do czterech tygodni, co wyklucza występ w meczu z Realem Madryt. Ten bowiem zaplanowany jest na 26 października, a więc za równo 16 dni.

