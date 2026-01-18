Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Wielki spór o Polaka. Ostatnie słowo należy do Flicka

Po męczarniach w Pucharze Króla FC Barcelona wraca do ligowej rzeczywistości. W niedzielny wieczór mistrzowie Hiszpanii w 20. kolejce La Liga zagrają na wyjeździe z Realem Sociedad. Tamtejsi dziennikarze od rana rozpisują się nt. potencjalnego składu, jaki wyselekcjonuje Hansi Flick. Czy znajdzie się w nim Robert Lewandowski? Opinie są podzielone.

Przez cały grudzień FC Barcelona była perfekcyjna. Machina kierowana przez Flicka nie przegrała żadnego meczu. Ostatnią porażkę poniosła dokładnie 25 listopada - 0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów. Od tamtej pory w katalońskim klubie - jeśli chodzi o wyniki - działa po prostu wszystko.

W czwartek triumfatorzy ostatniego sezonu La Liga pomęczyli się nieco z Racingiem Santander w 1/8 Pucharu Króla, jednak ostatecznie nie poszli w ślady Realu Madryt. Wygrali 2:0 po golach w końcówce i awansowali do ćwierćfinału. 23 minuty na murawie w tamtym spotkaniu spędził Robert Lewandowski.

Co Flick zrobi z Lewandowskim? Hiszpanie spekulują

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że od dłuższego czasu kapitan reprezentacji Polski często zaczyna mecze na ławce rezerwowych. To pokłosie świetnej formy Ferrana Torresa, który zaczął być postrzegany jako następca naszego rodaka. Młody Hiszpan jest przede wszystkim... no właśnie, młodszy, dużo bardziej mobilny i przystosowany do szybkiej, kombinacyjnej gry.

Z tego powodu rola Lewandowskiego staje się coraz bardziej drugoplanowa. Nie oznacza to jednak, że 37-latek w ogóle nie pojawia się we wyjściowej jedenastce. W niedzielę o godz. 21:00 Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Sociedad. Największe hiszpańskie dzienniki przedstawiły swoje propozycje składów na to spotkanie.

    Niektórzy uważają, że Polak powinien wejść na murawę stadionu Reale Arena od pierwszej minuty. Zdaniem innych na "dziewiątce" rozpocznie Ferran. Wątpliwości wszyscy nie mają wobec pozycji bramkarza oraz linii obrony i pomocy. Zaskoczyć niemiecki trener może z ustawieniem ofensywy. W tym sezonie Lewandowski łącznie rozegrał 21 spotkań. Strzelił w nich dziesięć goli i zanotował dwie asysty.

    Oto potencjalne składy Barcelony na mecz z Realem Sociedad:

    "Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

    "Mundo Deportivo": Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

    "AS": Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

    "Marca": Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

