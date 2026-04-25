Lewandowski na ustach Hiszpanów. Ten cios zaboli: Powinien zostać na ławce

Michał Chmielewski

FC Barcelona zrobiła kolejny ogromny krok w stronę obrony mistrzostwa Hiszpanii. W sobotnie popołudnie drużyna Hansiego Flicka pokonała na wyjeździe Getafe 2:0. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, który w drugiej połowie zanotował asystę. Jak naszego rodaka oceniły hiszpańskie media?

W ligowych spotkaniach z Espanyolem i Celtą Vigo Robert Lewandowski nie podnosił się z ławki rezerwowych. Jego miejsce zajmował Ferran Torres, który jest zdecydowanie młodszy, a jego forma w ostatnim czasie była lepsza niż ta prezentowana przez kapitana reprezentacji Polski.

Teraz role się odwróciły. W sobotnim starciu z Getafe na wyjeździe to Hiszpan zasiadał na ławce, a od pierwszej minuty na murawie brylował niespełna 38-letni weteran. Taką decyzję podjął Hansi Flick.

Tak Lewandowski zagrał z Getafe. Oto oceny Hiszpanów

Lider kadry Jana Urbana był najbardziej wysuniętym zawodnikiem gości, którzy zdecydowanie dłużej utrzymywali się przy piłce i kreowali kolejne ataki. Lewandowski czekał na swoje okazje, choć koledzy z drużyny nie zawsze wybierali go jako pierwszą opcję.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Barcelony 2:0. Do siatki trafialiFermin Lopez oraz Marcus Rashford. Przy golu Anglika Polak zanotował asystę, ale w rzeczywistości to wypożyczony z Manchesteru United skrzydłowy samodzielnie biegł z piłką od połowy boiska, żeby na koniec pokonać bramkarza Getafe.

Jak Polaka ocenili hiszpańscy eksperci?

"Kilka razy umiejętnie przyjął piłkę, zapewniając płynność gry swojej drużynie. Ponadto zaliczył świetną asystę dla Rashforda, podając mu precyzyjną piłkę na długą odległość. Potrafił walczyć i zachowywać się jak prawdziwy środkowy napastnik w bardzo trudnych warunkach, choć nie miał zbyt wiele swobody poruszania się między środkowymi obrońcami" - pisze kataloński "Sport", który przyznał 37-latkowi "7".

"Dał popalić środkowym obrońcom Getafe. Dwukrotnie strzelał głową i o mało co nie trafił do bramki" - odnotował dziennik "Mundo Deportivo".

Kompletnie inne wnioski po występie Lewandowskiego wysnuli dziennikarze elnacional.cat, którzy przyznali Polakowi "czwórkę". "Robert Lewandowski wyszedł na boisko, by zaprezentować swoje umiejętności w grze głową oraz doświadczenie w najróżniejszych sytuacjach. A jednak bardziej na miejscu byłoby, gdyby po raz kolejny zajął miejsce na ławce rezerwowych. Brakowało mu refleksu, nie wiedział, kiedy strzelać i nie potrafił pozbyć się kryjących go obrońców. Wyglądał jak powóz w środku wyścigu samochodów zderzakowych" - napisano.

Był to 41. mecz naszego kadrowicza w tym sezonie klubowym i czwarta asysta we wszystkich rozgrywkach. Do końca sezonu La Liga zostało pięć kolejek. Barcelona jest liderem i ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem.

