Już przed rozpoczęciem niedzielnego "El Clasico" wiadomo było, że FC Barcelona może stać się mistrzem Hiszpanii. Do osiągnięcia tego sukcesu trzeba jednak było co najmniej zremisować z Realem Madryt w bezpośrednim meczu na legendarnym Camp Nou.

Ta sztuka nigdy nie była prosta, jednak 10 maja 2026 roku wszystko zdawało się od samego początu układać pod specjalne życzenie katalońskiej ekipy. Już w 9. minucie spotkania fenomenalnym golem z rzutu wolnego popisał się Marcus Rashford. Chwilę później ekwilibrystyczne podanie Daniego Olmo zakończone zostało udaną próbą strzelecką Ferrana Torresa.

"Królewscy" nie wyglądali w tym meczu zbyt dobrze. Mieli co prawda kilka okazji, jednak ich wykończenie pozostawiało wiele do życzenia. Przez cały mecz oddali oni raptem... 1 celny strzał na bramkę Joana Garcii. Po 90 minutach wszystko było już jasne - Barcelona dopięła swego, stając się oficjalnym mistrzem Hiszpanii.

Hiszpanie ocenili występ Lewandowskiego. Wytknęli mu jedno

Po zakończeniu spotkania hiszpańskie media bardzo ochoczo przystąpiły do oceniania boiskowych poczynań piłkarzy Barcelony. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, jak na Półwyspie Iberyjskim postrzegany jest krótki występ Roberta Lewandowskiego.

Portal "Mundo Deportivo" postanowił odnieść się przede wszystkim do przeróżnych doniesień, mówiących o być może ostatnim "Klasyku" w wykonaniu Polaka.

- Cokolwiek przyniesie lato, miał prawo doświadczyć wielkiego świętowania tytułu na boisku w El Clasico, w swoim trzecim tytule ligowym, zdobytym w ciągu czterech lat, z 119 golami w dorobku Barcelony - pisali żurnaliści wspomnianego wyżej portalu.

Nieco inaczej do tematu podeszli natomiast dziennikarze hiszpańskiego "Sportu". Postanowili oni bowiem rozliczyć Lewandowskiego z niewykorzystanej okazji strzeleckiej z ostatnich minut tego pojedynku. W pewnym momencie Polak znalazł się bowiem z piłką w polu karnym, lecz jego strzał został wybroniony przez Thibauta Courtois.

- Miał niecałe piętnaście minut, żeby dać sygnał do ataku. Miał też niepowtarzalną okazję, żeby strzelić gola na 3:0.

Podobną drogą przy ocenianiu występu Polaka podążyli również dziennikarze katalońskiego portalu Lesportiude. Oni także zwrócili szczególną uwagę na to, że Lewandowski powinien w tym meczu wpisać się na listę strzelców. Ten sam fakt wypomnieli zresztą eksperci popularnego portalu "MARCA", wystawiając przy tym Polakowi notę "5" (w dziesięciostopniowej skali oceniania).

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

