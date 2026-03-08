Lewandowski na ustach Hiszpanów. Oto co zrobił w meczu La Liga. Tak go nazwali

Michał Chmielewski

W wielkich bólach FC Barcelona pokonała na wyjeździe Athletic Bilbao. Goście bardzo skromnie triumfowali 1:0. Jedynego gola strzelił Lamine Yamal, bohater sobotniego spotkania i ostatnich tygodni. W drugiej połowie na murawie zameldował się Robert Lewandowski, który spędził na niej pół godziny. Jak w tym czasie spisał się zdaniem hiszpańskich ekspertów?

Robert Lewandowski w jasnej koszulce z czarną maską ochronną na twarzy stoi na boisku podczas meczu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Przez złamanie kości wewnętrznej w lewym oczodole wszystko wskazywało na to, że Robert Lewandowski nie pojawi się we wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Athletikiem Bilbao w 27. kolejce La Liga. I tak też się stało. Od pierwszej minuty na pozycji napastnika na San Mames w zespole gości biegł Ferran Torres.

Młody Hiszpan kolejny raz zawiódł Hansiego Flicka. Przez ponad godzinę ani nie zanotował asysty, ani nie wpisał się na listę strzelców. To już ósmy taki mecz z rzędu w jego wykonaniu.

Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa ekspertaPolsat Sport

Hiszpanie zabrali głos ws. Lewandowskiego. Oto werdykty

W 62. minucie na placu gry zameldował się Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski miał na twarzy specjalną maskę, która chroniła go przed ewentualnym pogłębieniem urazu.

Przez niecałe pół godziny 37-latek zanotował dziesięć kontaktów z piłką. Oddał jeden strzał, który został zablokowany. Przy kilku próbach za każdym razem celnie podawał do kolegów. Rola naszego rodaka w tym starciu opierała się często na walce z defensorami Athletiku.

Zwłaszcza po 66. minucie, kiedy to Barcelona wyszła na prowadzenie po cudownym trafieniu Lamine'a Yamala. Wychowanek zapewnił gościom wygraną i trzy punkty. Choć Lewandowski tym razem nie zanotował żadnych liczb, to hiszpańskie media doceniły go za poświęcenie dla zespołu.

    "Pancernik" - nazwał go kataloński "Sport". "Dobrze wykonywał pracę w ofensywie, wykonał kilka ciekawych ruchów. Solidny występ" - napisano w krótkim uzasadnieniu.

    "Skupiony. Kolejna wersja zabójcy, który zrozumiał, czego wymagał pojedynek na San Mames" - odnotowali eksperci eldesmarque.com, gdzie Robert Lewandowski otrzymał notę "6" w dziesięciopunktowej skali. W tym sezonie po 33 spotkaniach ma na koncie 14 bramek.

    Sam polski napastnik po zakończeniu spotkania w mediach społecznościowych udostępnił kilka swoich zdjęć ze starcia przeciwko ekipie Ernesto Valverde. "Udana wycieczka. 3 punkty w kieszeni" - napisał.

    Z tego cała Barcelona cieszy się najbardziej. Obecnie mistrzowie Hiszpanii są liderami tabeli, utrzymują czteropunktową przewagę nad drugim Realem MadrytWe wtorek Katalończyków czeka pierwszy mecz z Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

    Mężczyzna w ciepłej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi uśmiecha się, siedząc w jasnym otoczeniu stadionowym z rozmytym tłem.
    Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
    Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
    Robert LewandowskiJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
