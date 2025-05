Lewandowski "na celowniku", Mbappe walczy o historyczne wyniki. To się może stać podczas El Clasico

Spotkanie to jest ważne na wielu płaszczyznach. Oczywistym jest, że ewentualne zwycięstwo może stanowić klucz do końcowego sukcesu w obecnej edycji krajowych rozgrywek. Jeśli ekipa Hansiego Flicka wygra to spotkanie, zdystansuje ona bezpośrednich rywali o 7 punktów, co przy trzech przyszłych spotkaniach stanowić będzie niebagatelną zaliczkę. Z kolei w przypadku piłkarzy królewskich zwycięstwo skutkować może niemal całkowite zniwelowaniem straty do FC Barcelony. Wówczas "Blaugrana" posiadałaby wyłącznie jeden punkt przewagi nad Realem Madryt.