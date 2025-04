Lewandowski na aucie, gorączka narasta. Nowe fakty przed finałem Pucharu Króla

Od dwóch dni Robert Lewandowski poddawany jest intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym. To efekt kontuzji mięśniowej, która wyklucza go z gry w sobotnim finale Copa del Rey. Tymczasem już wiadomo, że zwycięzca bieżącej edycji rozgrywek - inaczej niż w latach poprzednich - nie będzie musiał wymieniać oryginalnego trofeum na replikę. Od teraz puchar wędrował będzie do klubowej gabloty na zawsze.