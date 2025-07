Lewandowski musi mieć się na baczności. Legenda komentuje, wszystko przez nową gwiazdę

W środę FC Barcelona poinformowała, że transfer Marcusa Rashforda z Manchesteru United został sfinalizowany. Anglik przeniósł się do "Dumy Katalonii" na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu za 30 milionów euro. Ostatnie miesiące Rashford spędził w Aston Villi. Podczas krótkiego wypożyczenia Anglik rozegrał 17 meczów, zdobył 4 gole i zanotował 6 asyst. W Anglii dzielił szatnię z Mattym Cashem, a teraz w Barcelonie spotka kolejnych Polaków - Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Transfer ten może okazać się niezwykle ważny dla Roberta Lewandowskiego . Polski napastnik zyskał bowiem nowego partnera do gry w linii ataku, a być może i konkurenta. Były piłkarz FC Barcelony, Rivaldo udzielił wywiadu portalowi betfair.com. Głównym tematem był transfer Rashforda i jego rola w nowym zespole.

- Jest mało prawdopodobne, by Rashford zajął miejsce Raphinhi, który jest teraz jednym z pięciu najlepszych piłkarzy na świecie i już wręcz ikoną klubu - powiedział piłkarz, który grał w Barcelonie w latach 1997 - 2002. Takie słowa mogą sugerować, że Rashford może być konkurencją dla Lewandowskiego. - Będzie rywalizacja, ale nie sądzę, by Rashford zajął miejsce Raphinhi. Pojawią się inne możliwości, a dzięki treningom trener znajdzie sposób, by obaj zmieścili się w składzie - tłumaczył Rivaldo i podkreślił, że Rashford najpewniej sezon zacznie na ławce rezerwowych.