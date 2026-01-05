Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski leci do Arabii Saudyjskiej. Potwierdziły się doniesienia. Oto szczegóły

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

FC Barcelona w ostatnich tygodniach prezentuje wysoką formę. W sobotę drużyna Hansiego Flicka triumfowała w derbach Katalonii, pokonując 2:0 Espanyol. Drugą bramkę w tym meczu zdobył Robert Lewandowski, który popisał się sprytnym uderzeniem. Teraz kapitana reprezentacji Polski czeka podróż do... Arabii Saudyjskiej. Powód jest oczywisty.

Mężczyzna o krótkich, ciemnych włosach ubrany w granatową kurtkę siedzi na niebieskim fotelu stadionowym, w tle reklamy na tablicy sponsorów.
Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

Barcelona nie przegrała meczu od 25 listopada, kiedy to poległa na Stamford Bridge przeciwko Chelsea w Lidze Mistrzów (0:3). Od tamtej pory ekipa Flicka wzięła się do roboty i zanotowała osiem wygranych z rzędu. Ostatnią z nich dopisała po sobotnim starciu z Espanyolem (2:0).

Wtedy to przełamał się Robert Lewandowskiktóry nie mógł trafić do siatki przez ponad miesiąc. Polak ustanowił wynik meczu w 90. minucie, kiedy to popisał się efektowną podcinką nad bramkarzem rywali. W 19 spotkaniach tego sezonu nasz rodak strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty.

DJB: Kołtoń: Lewandowskiemu się chciało pokazać. WIDEO POLSAT BOX GO

Barcelona rozpoczyna Superpuchar Hiszpanii. Kto poleci do Arabii Saudyjskiej?

Zgodnie z kalendarzem teraz Barcelonę czeka rywalizacja w Superpucharze Hiszpanii. W tym roku oprócz katalońskiego klubu udział w turnieju wezmą Real i Atletico Madryt oraz Athletic Bilbao. W półfinale mistrzowie La Liga zagrają z ekipą z Kraju Basków.

Spotkanie to odbędzie się w środę 7 stycznia o godz. 20:00 w... Arabii Saudyjskiej, a konkretnie na King Abdullah Sports City Dżuddzie. W niedzielny wieczór kataloński dziennik "Sport" przekazał szczegóły podróży.

Zgodnie z planem "ekspedycja wejdzie na pokład samolotu do Dżuddy o 12:30", w poniedziałkowe południe. W kadrze z pewnością nie zabraknie Lewandowskiego, być może Hansi Flick postawi na kapitana reprezentacji Polski od pierwszej minuty, biorąc pod uwagę jego świetny występ z Espanyolem.

    Hiszpanie przekazali również, że najprawdopodobniej do Arabii Saudyjskiej z drużyną poleci Ronald AraujoUrugwajczyk nie znalazł się w kadrze meczowej Barcelony od wspomnianego meczu z Chelsea, kiedy obejrzał czerwoną kartkę i wyleciał z boiska. Ze względu na problemy mentalne nie był do dyspozycji trenera. W ostatnim czasie wznowił treningi, niebawem powinien wrócić na murawę.

    "Przebywanie z grupą może bardzo pomóc mu w dalszym rozwoju i porzuceniu problemów ze zdrowiem psychicznym" - pisze "Sport". Oprócz tego na pokładzie do Dżuddy ma znaleźć się Gavi, który wraca do zdrowia po kontuzji łąkotki.

    FC Barcelona jest triumfatorem ostatniej edycji Superpucharu Hiszpanii. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze środowego meczu przeciwko Athletikowi Bilbao w Interii Sport.

    Wraca temat rozgrywania Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Mężczyźni już tam grają. Co z kobietami?
    Wraca temat rozgrywania Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Mężczyźni już tam grają. Co z kobietami?ZED JAMESON / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
    Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
    Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

