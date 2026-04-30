Lewandowski kuszony, teraz takie ogłoszenie Hiszpanów. Saudyjczycy nie odpuszczają

Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wydaje się, że najrealniejszym kierunkiem są Włochy i przenosiny do Juventusu. Kuszą go także zespoły z MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe, zdaniem hiszpańskich mediów kluby z bliskiego wschodu śledzą również sytuacje Raphinhi. Nie jest to ich pierwsza próba pozyskania go.

Powoli do końca zbliża się sezon piłkarski 2025/2026. W niektórych ligach sprawa mistrzostwa jest już niemal przesądzona, a jedną z nich jest hiszpańska LaLiga. Na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek FC Barcelona ma aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt i jest na najlepszej drodze ku obronie mistrzostwa kraju.

Swój wkład w taką sytuację miał Robert Lewandowski. Napastnik w tej kampanii strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty. Według wielu źródeł ewentualnym mistrzostwem pożegna się z "Dumą Katalonii". W końcu wygasa mu umowa z klubem, a niewiele wskazuje na to, żeby została przedłużona.

W kontekście Polaka najgłośniej jest wokół ewentualnego transferu do Juventusu. W grze pozostają również zespoły z MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe, kluby z Bliskiego Wschodu według najnowszych doniesień medialnych także bacznie obserwują sytuacje Raphinhi - kolegi z szatni Polaka.

Brazylijczyk już raz był kuszony przez drużyny z tamtejszej ligi, jednakże finalnie nic z tego nie wyszło, a ten kontynuował swoją karierę w Barcelonie. Po niedługiej przerwie od tej "telenoweli" temat powrócił. Zdaniem "Mundo Deportivo" kilka klubów interesuje się jego ewentualnym transferem i przedstawi odpowiednią ofertę, by ten dołączył do nich po zakończeniu zbliżających się mistrzostw świata.

- Faktem jest, że kilka saudyjskich klubów bacznie obserwuje sytuację Raphinhi i jest gotowych przedstawić mu znaczącą ofertę, aby przekonać go do dołączenia do nich tego lata, po Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych i Meksyku [...] Według "Mundo Deportivo", w ostatnich dniach kilka klubów z Arabii Saudyjskiej ponownie wyraziło zainteresowanie brazylijskim napastnikiem - czytamy.

Aktualny kontrakt 29-latka z Barceloną obowiązuje do 2028 roku. Najbliższy mecz ekipa Hansiego Flicka rozegra w sobotę 2 maja. Będzie to starcie z Osasuną w ramach 34. kolejki rozgrywek LaLiga. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

