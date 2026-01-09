Lewandowski już wie. "Barca" podjęła decyzję ws. snajpera. Rozdział zamknięty

Dywagacje na temat dalszych losów Marcusa Rashforda możemy uznać za rozdział zamknięty. Anglik dogra obecny sezon na wypożyczeniu, a w nowym cyklu będzie już pełnoprawnym graczem Barcelony. Informuje o tym "Mundo Deportivo", powołując się na źródła klubowe.

To całkowita zmiana narracji, jaka dominowała jeszcze przed kilkoma dniami. Po zwolnieniu z Manchesteru United Rubena Amorima wydawało się, że Rashford ma otwartą drogę powrotną na Old Trafford. Nic bardziej mylnego.

Barcelona nie odda Macusa Rasfhorda. Anglik zostanie wykupiony. Co dalej z Robertem Lewandowskim?

"Choć występy Rashforda były nieco nierówne, kierownictwo sportowe klubu uważa go za sprawdzony talent i jednego z najlepszych zawodników w drużynie Hansiego Flicka" - czytamy w "MD".

"Wnosi on wysokie cechy i zasoby, których nie można obecnie znaleźć na rynku, co czyni go jednym z zawodników podnoszących ogólną jakość zespołu" - to dalszy fragment analizy.

Rashford pojawił się w stolicy Katalonii u progu obecnego sezonu. Nie stał się z marszu filarem zespołu. Ale kiedy pojawiał się na murawie, zwykle nie zawodził.

Barcelona ma prawo pierwokupu piłkarza. Już wiemy, że z tej opcji skorzysta. To oznacza, że z klubowego konta zniknie 30 mln euro. Niewiele jak na bramkostrzelnego zawodnika, który z równym powodzeniem może grać na skrzydle i w roli środkowego napastnika.

W obecnych rozgrywkach Rashford rozegrał dla "Blaugrany" w sumie 26 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował 11 asyst.

Wiadomość o przedłużeniu współpracy z angielskim egzekutorem może oznaczać kłopoty dla Roberta Lewandowskiego. Polak bardzo chce zostać w Barcelonie jeszcze jeden sezon. Jest gotów zgodzić się zredukować pensję nawet o 50 proc. Ale już teraz widać, że w ekipie mistrza Hiszpanii nie na nim budowana jest kadrowa strategia na kolejną kampanię.

