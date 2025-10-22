Lewandowski już szykował się na wylot. Jest reakcja Barcelony. Afera

We wtorkowy wieczór FC Barcelona dała show. Na własnym stadionie drużyna Hansiego Flicka rozbiła grecki Olympiakos SFP aż 6:1 w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Największym bohaterem gospodarzy okazał się Fermin Lopez, który ustrzelił hat-tricka.

Dosłownie chwilę po zakończeniu tego spotkania władze La Liga przekazały informację dotyczącą starcia Barcelony z Villarrealem zaplanowanego na 17. serię gier. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mecz ten miał odbyć się w Miami na Florydzie. W ten sposób hiszpańskie kluby miały zaprezentować się na zagranicznym rynku, aby przyciągnąć jeszcze więcej kibiców. Ale tak się nie stanie.

"LaLiga ogłasza odwołanie oficjalnego meczu w Miami, historycznej okazji dla internacjonalizacji hiszpańskiej piłki nożnej. Będziemy kontynuować pracę na rzecz globalnej, nowoczesnej i konkurencyjnej ligi. Po rozmowach z organizatorem oficjalnego meczu LaLiga w Miami, podjęto decyzję o odwołaniu wydarzenia z powodu niepewności, jaka narastała w Hiszpanii w ciągu ostatnich kilku tygodni" - przekazano.

Warto zaznaczyć, że od samego początku przeciwnikami tego pomysłu były pozostałe kluby La Liga. Jednocześnie nie można ukrywać potencjalnych korzyści finansowych, którymi beneficjentami w przypadku rozegrania ligowej kolejki za oceanem byłyby Barcelona i Villarreal.

We wtorek, tuż po godz. 23:00, mistrzowie Hiszpanii opublikowali oficjalne stanowisku klubu po krzywdzącej dla nich decyzji La Liga. "FC Barcelona szanuje i akceptuje decyzję o odwołaniu meczu z Villarrealem w Miami, który miał się odbyć w 17. kolejce La Liga" - rozpoczęto.

W kolejnych fragmentach podkreślono jednak głębokie rozczarowanie wycofaniem podróży do USA. "Tak samo jak klub zaakceptował i uszanował decyzję podjętą w przeszłości o rozegraniu meczu w Stanach Zjednoczonych. FC Barcelona żałuje utraconej okazji do rozszerzenia wizerunku rozgrywek na strategicznym rynku o dużym potencjale wzrostu i generowania zasobów dla wszystkich" - czytamy.

"Klub jest wdzięczny za bezwarunkowe wsparcie i sympatię naszych kibiców w Stanach Zjednoczonych i głęboko ubolewa, że nie mają oni możliwości obejrzenia oficjalnego meczu w swoim kraju" - podsumowano.

Ostatecznie mecz zostanie rozegrany w Hiszpanii na obiekcie Villarrealu - Estadio de la Ceràmica, w połowie grudnia.

