Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii przechodzą pewnego rodzaju rewolucję, bowiem po czterech latach z zespołem pożegnał się Robert Lewandowski. Wydaje się jednak, że Polak nie jest jedynym zawodnikiem, który opuści stolicę Katalonii.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roony'ego Bardghjiego, a klub ma pomyśleć w przypadku otrzymania dobrej oferty o sprzedaży chociażby Julesa Kounde. Wciąż nie wiadomo również, co czeka Marcusa Rashforda. Wypożyczony z Manchesteru United skrzydłowy miał całkiem niezły sezon.

Według różnych źródeł miał on zapracować sobie na wykup z angielskiego giganta, lecz w tym kierunku dalej brakuje konkretów. Co więcej, "Duma Katalonii" pozyskała z Newcastle United Anthony'ego Gordona. Z tego względu 28-latek może opuścić zespół. Hiszpańskie media przekazują jednak, że piłkarz ma zupełnie inny plan.

Rashford może zostać, taki jest jego cel. "Nie traci nadziei"

Jak przekazało "Mundo Deportivo", zawodnik nie usłyszał od Barcelony definitywnego "nie", co powoduje, że ten nie traci nadziei na pozostałe w klubie. Co więcej, w przypadku odejścia z ekipy Hansiego Flicka Roony'ego Bardghjiego Anglik będzie mógł pełnić rolę zmiennika Lamine'a Yamala.

- "Barca" oficjalnie nie poinformowała go, że na niego nie liczy, więc nie traci nadziei. Dlatego też nie rozważa ofert z innych klubów, które otrzymał po dobrym sezonie. W Barcelonie mógłby nawet zagrać na pozycji Lamine'a Yamala, gdyby Roony Bardghji ostatecznie odszedł. Rashford jest zafascynowany wygraniem Ligi Mistrzów z Barceloną i dlatego mimo wszystko priorytetowo traktuje pozostanie w klubie - czytamy.

Kwota, jaką w przypadku wykupu musiałaby wyłożyć Barcelona jest dobrze znana - 30 milionów euro. Jeśli aktualni mistrzowie kraju zdecydują się na taki krok będą zobligowani do podpisania z graczem trzyletniego kontraktu.

