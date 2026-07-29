Lewandowski już czekał na potwierdzenie. Nagły zwrot. Barcelona priorytetem

Robert Lewandowski rozegrał już dwa spotkania w Chicago Fire. Niestety nie były one zbyt udane. W obu kapitan reprezentacji Polski nie zdołał trafić do siatki. Jego forma pozostawia wiele do życzenia. Zespół Gregga Berhaltera poniósł dwie porażki - 2:3 z Interem Miami i 1:3 przeciwko New York City.

W amerykańskiej drużynie nie ma wielu piłkarzy, którzy mogliby zapewnić byłemu napastnikowi Barcelony wymarzony serwis. Brakuje też liderów w defensywie czy na środku pola. Dlatego też władze klubu w ostatnich tygodniach rozmawiały z otoczeniem Leona Goretzki.

Gdzie trafi Leon Goretzka? Niemiec zgłosił się do Barcelony

Od 1 lipca 31-latek stał się wolnym agentem. Nie przedłużył wygasającej umowy z Bayernem Monachium. Obecnie nie jest związany z żadnym pracodawcą. Do nowego zespołu trafi za darmo, na zasadzie wolnego transferu. Dlatego też Chicago Fire chciało skorzystać z okazji i podpisać z nim kontrakt.

W końcu to niezwykle kusząca okazja. Goretzka występował w Bayernie przez osiem lat. W szczytowym momencie jego wartość rynkowa oscylowała w granicach 70 milionów euro. Już w czerwcu przedstawiciel MLS próbował skusić go na przenosiny do USA.

Tymczasem kataloński "Sport" - powołując się na ustalenia Matteo Moretto - podaje, że sam piłkarz "zaoferował się Barcelonie".

"FC Barcelona otrzymała ofertę, którą warto rozważyć. Leon Goretzka, który stał się wolnym agentem po wygaśnięciu kontraktu z Bayernem Monachium, zgłosił się do Barcelony. Otoczenie pomocnika, który odegrał drugoplanową rolę w mistrzostwach świata w barwach reprezentacji Niemiec, wyraziło gotowość dołączenia do projektu Blaugrany po zerwaniu wewnętrznego więzadła bocznego prawego kolana przez Frenkiego de Jonga" - czytamy. Przypomnijmy, Holender nabawił się kontuzji, której leczenie może zająć nawet kilka miesięcy.

Hiszpanie twierdzą jednak, że kataloński klub raczej nie skorzysta z tej propozycji. "Sztab sportowy pod kierownictwem Deco na razie nie tylko nie rozważa podpisania kontraktu z Goretzką, ale też nie planuje wzmacniać pomocy" - skomentowano.

Tym samym kwestia przyszłości Niemca nadal pozostaje otwarta. Być może niebawem zobaczymy go u boku kapitana naszej kadry. - Robert Lewandowski rozmawiał z Leonem Goretzką ws. transferu do Chicago Fire, ale na razie nic się w tej kwestii konkretnego nie dzieje - mówił ostatnio Sebastian Staszewski. W poprzednim sezonie 31-latek rozegrał 48 spotkań. Strzelił pięć goli i zanotował tyle samo asyst.

Leon Goretzka GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Leon Goretzka David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Leon Goretzka TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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