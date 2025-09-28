Lewandowski jeszcze raz bezwzględny. Barcelona już na szczycie tabeli

Wymarzony scenariusz dla fanów Barcelony na ostatni weekend września? Układał się bardzo klarownie: potkniecie Realu w derbach Madrytu, a zaraz potem komplet punktów zdobyty w domowej konfrontacji z Baskami. To była jedyna droga na szczyt tabeli.

Pierwsza część planu doczekała się realizacji w sobotę. Na obcym terenie "Królewscy" zostali rozbici przez Atletico, przegrywając 2:5. Musiało boleć, bo pogromu doznała przecież drużyna, która do tej pory mogła się pochwalić kompletem zwycięstw.

Lewandowski z czwartym golem w sezonie. Barcelona melduje się na szczycie tabeli

Zgodnie z oczekiwaniami po raz pierwszy w tym sezonie od pierwszej minuty zagrali razem Wojciech Szczęsny (zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię) i Robert Lewandowski. W pierwszej połowie żaden z nich nie miał jednak powodu do satysfakcji. "Lewy" był bezproduktywny, a polski bramkarz musiał pogodzić się z kapitulacją.

Bramkowa akcja gości przeprowadzona została w 31. minucie. W łatwy sposób - nie pierwszy raz w tym sezonie - ograny został Jules Kounde. Z piątego metra skutecznie na wślizgu uderzył Alvaro Odriozola i było 0:1.

"Blaugrana" natychmiast ruszyła z odwetem, ale na efekt musiał poczekać do ostatnich fragmentów pierwszej odsłony. Grzechy odkupił wówczas Kounde. Najwyżej wyskoczył do centry z kornera i strzałem głową doprowadził do wyrównania.

Chwilę wcześniej Basków przed stratą gola uratował tylko cud. Z bliskiej odległości w światło własnej bramki uderzył Igor Zubeldia. Stojący między słupkami Alex Remiro zapobiegł sabotażowi niebywałym wręcz refleksem.

Po zmianie stron "Duma Katalonii" konstruowała atak za atakiem. Bramka wisiała w powietrzu. I w końcu padła przed upływem niespełna kwadransa.

Kapitalną robotę wykonał w tej akcji wprowadzony moment wcześniej Lamine Yamal. Szybko udowodnił, że po niedawnej kontuzji nie ma już śladu. Indywidualną szarżę zakończył dośrodkowaniem, które uderzeniem z pięciu metrów głową wykończył Lewandowski 2:1!

Real Sociedad odpowiedział tylko groźnym strzałem z ostrego kąta Mikela Oyarzabala. Świetną interwencją popisał się jednak Szczęsny. Później w słupek trafił jeszcze Takefusa Kubo, ale arbiter i tak odgwizdał ofsajd.

W kolejnym natarciu Japończyk trafił w poprzeczkę. To samo uczynił Lewandowski, marnując doskonałą okazję do zamknięcia tego spotkania. Do siatki gości trafił wprawdzie Yamal, ale on również znajdował się na pozycji spalonej.

Broniąca tytułu Barcelona dowiozła korzystny rezultat do końcowego gwizdka i od dzisiaj to ona zasiada na szczycie tabeli La Liga.

Statystyki meczu FC Barcelona 2 - 1 Real Sociedad Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 21 7 Strzały celne 11 2 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 123 40

W tym momencie pachniało sensacją. Baskowie objęli prowadzenie po golu Alvaro Odriozoli (pierwszy z lewej) ALBERTO ESTEVEZ PAP

Bramka Roberta Lewandowskiego wywindowała Barcelonę na pozycję lidera La Liga ALBERTO ESTEVEZ PAP

Nie byłoby kolejnego gola Polaka bez przebłysku geniuszu Lamine Yamala ALBERTO ESTEVEZ PAP