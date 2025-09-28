Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski jeszcze raz bezwzględny. Barcelona już na szczycie tabeli

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 2:1 Real Sociedad w 7. kolejce La Liga. Bramkę na wagę triumfu zdobył Robert Lewandowski, wykorzystując asystę wracającego po kontuzji Lamine Yamala. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" zasiada od dzisiaj na szczycie tabeli La Liga - z punktem przewagi nad Realem Madryt. Po raz pierwszy w tym sezonie mecz o stawkę rozegrał Wojciech Szczęsny.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski przeprowadzili akcję, dzięki której Barcelona odmieniła losy spotkania
Lamine Yamal i Robert Lewandowski przeprowadzili akcję, dzięki której Barcelona odmieniła losy spotkaniaJose BretonAFP

Wymarzony scenariusz dla fanów Barcelony na ostatni weekend września? Układał się bardzo klarownie: potkniecie Realu w derbach Madrytu, a zaraz potem komplet punktów zdobyty w domowej konfrontacji z Baskami. To była jedyna droga na szczyt tabeli.

Pierwsza część planu doczekała się realizacji w sobotę. Na obcym terenie "Królewscy" zostali rozbici przez Atletico, przegrywając 2:5. Musiało boleć, bo pogromu doznała przecież drużyna, która do tej pory mogła się pochwalić kompletem zwycięstw.

Lewandowski z czwartym golem w sezonie. Barcelona melduje się na szczycie tabeli

Zgodnie z oczekiwaniami po raz pierwszy w tym sezonie od pierwszej minuty zagrali razem Wojciech Szczęsny (zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię) i Robert Lewandowski. W pierwszej połowie żaden z nich nie miał jednak powodu do satysfakcji. "Lewy" był bezproduktywny, a polski bramkarz musiał pogodzić się z kapitulacją.

Bramkowa akcja gości przeprowadzona została w 31. minucie. W łatwy sposób - nie pierwszy raz w tym sezonie - ograny został Jules Kounde. Z piątego metra skutecznie na wślizgu uderzył Alvaro Odriozola i było 0:1.

"Blaugrana" natychmiast ruszyła z odwetem, ale na efekt musiał poczekać do ostatnich fragmentów pierwszej odsłony. Grzechy odkupił wówczas Kounde. Najwyżej wyskoczył do centry z kornera i strzałem głową doprowadził do wyrównania.

Chwilę wcześniej Basków przed stratą gola uratował tylko cud. Z bliskiej odległości w światło własnej bramki uderzył Igor Zubeldia. Stojący między słupkami Alex Remiro zapobiegł sabotażowi niebywałym wręcz refleksem.

    Po zmianie stron "Duma Katalonii" konstruowała atak za atakiem. Bramka wisiała w powietrzu. I w końcu padła przed upływem niespełna kwadransa.

    Kapitalną robotę wykonał w tej akcji wprowadzony moment wcześniej Lamine Yamal. Szybko udowodnił, że po niedawnej kontuzji nie ma już śladu. Indywidualną szarżę zakończył dośrodkowaniem, które uderzeniem z pięciu metrów głową wykończył Lewandowski 2:1!

    Real Sociedad odpowiedział tylko groźnym strzałem z ostrego kąta Mikela Oyarzabala. Świetną interwencją popisał się jednak Szczęsny. Później w słupek trafił jeszcze Takefusa Kubo, ale arbiter i tak odgwizdał ofsajd.

    W kolejnym natarciu Japończyk trafił w poprzeczkę. To samo uczynił Lewandowski, marnując doskonałą okazję do zamknięcia tego spotkania. Do siatki gości trafił wprawdzie Yamal, ale on również znajdował się na pozycji spalonej.

    Broniąca tytułu Barcelona dowiozła korzystny rezultat do końcowego gwizdka i od dzisiaj to ona zasiada na szczycie tabeli La Liga.

      La Liga
      7 kolejka
      28.09.2025
      18:30
      Zakończony
      Jules Kounde
      43'
      Robert Lewandowski
      59'
      Alvaro Odriozola
      31'
      FC Barcelona
      Real Sociedad
      FC Barcelona
      2 - 1
      Real Sociedad
      Posiadanie piłki
      71%
      29%
      Strzały
      21
      7
      Strzały celne
      11
      2
      Strzały niecelne
      5
      3
      Strzały zablokowane
      5
      2
      Ataki
      123
      40
      FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarze w biało-niebieskich pasiastych strojach świętują razem na stadionie, jeden z zawodników trzyma dłonie przy ustach, pozostali uśmiechnięci podążają za nim, w tle widoczne trybuny pełne kibiców.
      W tym momencie pachniało sensacją. Baskowie objęli prowadzenie po golu Alvaro Odriozoli (pierwszy z lewej)ALBERTO ESTEVEZPAP
      Piłkarz w koszulce z numerem 9 unosi ręce w geście triumfu, za nim inni zawodnicy drużyny w granatowo-bordowych strojach idą po murawie stadionu, jeden z nich pokazuje zaciśniętą pięść.
      Bramka Roberta Lewandowskiego wywindowała Barcelonę na pozycję lidera La Liga ALBERTO ESTEVEZPAP
      Dwóch piłkarzy w dynamicznej akcji na murawie stadionu, jeden z nich kontroluje piłkę i zmierza w stronę przeciwnika, który jest gotowy do obrony; widoczna kolorowa trybuna w tle.
      Nie byłoby kolejnego gola Polaka bez przebłysku geniuszu Lamine YamalaALBERTO ESTEVEZPAP

