Lewandowski jeszcze nie odszedł, a tu wieści o Szczęsnym. Ogromna zmiana

Łukasz Olszewski

W ostatnim czasie kibice FC Barcelony na własne oczy mogli przekonać się, że Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski są ze sobą niesamowicie zżyci, bawiąc się wspólnie na fecie mistrzowskiej "Blaugrany". Odejście "Lewego" z klubu po zakończeniu sezonu zrodziło pytanie, jak w nowej rzeczywistości odnajdzie się "Tek" i hiszpańscy dziennikarze pochylili się nad tym problemem. Szybko ustalili, jak będzie wyglądać sytuacja jedynego wtedy Polaka w Barcelonie.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Przed Robertem Lewandowskim został już tylko jeden mecz w barwach FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski pożegnał się już z kibicami "Blaugrany", podczas ostatniego spotkania na Spofity Camp Nou, a teraz drużyna z Katalonii wybierze się do Valencii, aby zakończyć sezon. "Lewy" otrzymał też już specjalny prezent od prezydenta Joana Laporty, podczas ostatniej kolacji klubowej.

Kibice katalońskiej drużyny mogą więc zachodzić w głowę, jak będzie wyglądała rzeczywistość w erze "post Lewandowski", bowiem nawet pomimo wieku Polak był jedną z najważniejszych postaci nie tylko na boisku, ale także - a może przede wszystkim, w szatni "Blaugrany". To postawiło pod znakiem zapytania także pozycję Wojciecha Szczęsnego.

Dziennikarze katalońskiego "Sportu" postanowili zgłębić więc temat "Teka", który po 30 czerwca zostanie jedynym Polakiem w FC Barcelonie. I mają dla kibiców "Barcy" bardzo dobre informacje.

- Szczęsny jeszcze bardziej potrzebny w szatni Barcelony bez Lewandowskiego - piszą już w tytule swojego artukułu Katalończycy. - Polski bramkarz wcale nie będzie "sierotą" po odejściu Lewego, wręcz przeciwnie, będzie odgrywał ważniejszą rolę w coraz młodszej szatni - czytamy dalej.

Co istotne, głównym atutem polskiego bramkarza ma być przede wszystkim jego pozytywne, niekiedy nawet niepoważne nastawienie do świata, obowiązków i problemów. To właśnie umiejętność żartowania w trudnych sytuacjach może sprawić, że atmosfera w szatni będzie lepsza.

Jest niezastąpioną postacią ze względu na pozytywną energię, którą wnosi do zespołu. Jego profesjonalizm w treningach oraz pozytywne nastawienie i dobre wibracje, które zaszczepia w najtrudniejszych chwilach, są nieocenione. To, w połączeniu z doświadczeniem, które zdobył w wieku 36 lat i doświadczeniem, jakie przeżył praktycznie wszystko, czyni go wielkim nabytkiem dla Barcelony.
"Sport" o Wojciechu Szczęsnym.

Sam fakt, że Szczęsny nie zgłasza akcesu do grania większej liczby minut i nie próbuje na siłę być bramkarzem numer 1 również pomaga w jego odbiorze. Były golkiper reprezentacji Polski pomaga również Joanowi Garcii stawać się lepszym zawodnikiem, co również cenią włodarze katalońskiego klubu. Dodatkowo jego wiek sprawia, że może on być cennym "pomocnikiem" Flicka. 

Bez Roberta Lewandowskiego to właśnie Szczęsny stanie się najstarszym piłkarzem w szatni - 36 lat. Kolejny w kolejce po Polaku jest Joao Cancelo, który jest aż o 5 lat młodszy.

