Lewandowski i Szczęsny na ustach Hiszpanów. Zero litości. Tak ich oceniono

Maciej Brzeziński

Niespodzianka w meczu Deportivo Alaves - FC Barcelona. "Duma Katalonii" przegrała 0:1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy w poniedziałek byli bohaterami mistrzowskiej fety. Polacy tym razem się tak świetnie nie bawili, a hiszpańskie media nie miały litości dla całej drużyny trenera Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski krytykowany po meczu Deportivo Alaves - FC Barcelona
FC Barcelona w niedzielę pokonała Real Madryt 2:0 i przypieczętowała tytuł mistrzowski. Następnego dnia piłkarze "Dumy Katalonii" hucznie świętowali zwycięstwo na ulicach miasta. Pierwszoplanowymi postaciami na imprezie byli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Rozgrywki La Liga jednak jeszcze trwają, a w środowy wieczór Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Trener Hansi Flick wprowadził sporo roszad w składzie. Od pierwszej minuty oglądaliśmy m.in. Lewandowskiego i Szczęsnego. Ostatecznie jego podopieczni nieoczekiwanie przegrali 0:1 po golu Ibrahima Diabate pod koniec pierwszej połowy.

Barcelona "na kacu". Tak oceniono Lewandowskiego i Szczęsnego

Hiszpańskie media nie zostawiły suchej nitki na świeżo upieczonych mistrzach kraju. - Barcelona na kacu - brzmi nagłówek na stronie dziennika "Sport", który jak zawsze pokusił się o szczegółowe oceny piłkarzy. Lewandowski otrzymał "5" w dziesięciostopniowej skali. - Miał jedną świetną okazję, ale zaspał przy ostatnim podaniu. Był praktycznie niewidoczny i bardzo ospały - czytamy.

Polaka na "5" ocenił także kataloński "El Nacional". - Jeśli nie dostaje piłek w polu karnym to ma problemy, aby odnaleźć się na boisku. Bardzo niewiele wniósł do gry Barcelony - napisano.

Suchej nitki na 37-latki nie zostawił portal "El Desmarque". Polski napastnik otrzymał tam najgorszą notę w całym zespole, a więc "3". - Grał ociężale przez całe spotkanie - podkreślili dziennikarze.

Dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na to, że Lewandowski w środowym meczu wystąpił z opaską kapitana. - Zobaczymy czy to miało jakieś symboliczne znaczenie - zaznaczono w nawiązaniu do tego, że Polakowi za kilka tygodni wygasa kontrakt z klubem i wiele na to wskazuje, że nie zostanie on przedłużony.

Szczęsny w ostatnich miesiącach był rezerwowym bramkarzem. Szansę otrzymywał tylko, gdy problemy zdrowotne miał Joan Garcia. W środę pojawił się na boisku od pierwszej minuty, bo trener chciał dać odpocząć Hiszpanowi.

Polak nie zachował czystego konta, co podkreśliło mocno m.in. "Mundo Deportivo". - Polski bramkarz traci gole w każdym meczu, w którym występuje - napisano. "Sport" przyznał Szczęsnemu "5". - Piłkarze z Alaves stworzyli jedną klarowną okazję i strzelili mu gola - podkreślono.

"El Nacional" ocenił Polaka na "6", ale w opisie jego występu w środowym meczu wrócił do poniedziałkowego świętowania mistrzostwa. - Był jednym z głównych bohaterów w trakcie parady ulicami Barcelony. Wrócił do ligowej rzeczywistości i na pewno przy straconym golu mógł zachować się nieco lepiej - oceniono.

Przed Barceloną jeszcze dwa ligowe mecze w tym sezonie. W niedzielę o godz. 21:15 zmierzy się z Realem Betis. Z kolei sezon zakończy 23 maja, gdy na wyjeździe będzie rywalizować z Valencią.

Po lewej stronie piłkarz w stroju FC Barcelony z rozłożonymi rękami, po prawej bramkarz drużyny w szarym stroju z czerwonymi akcentami i pomarańczowym logo, obaj na tle stadionu podczas meczu.
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert Lewandowski
Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
Wojciech Szczęsny
  • Redakcja