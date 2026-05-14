FC Barcelona w niedzielę pokonała Real Madryt 2:0 i przypieczętowała tytuł mistrzowski. Następnego dnia piłkarze "Dumy Katalonii" hucznie świętowali zwycięstwo na ulicach miasta. Pierwszoplanowymi postaciami na imprezie byli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Rozgrywki La Liga jednak jeszcze trwają, a w środowy wieczór Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Trener Hansi Flick wprowadził sporo roszad w składzie. Od pierwszej minuty oglądaliśmy m.in. Lewandowskiego i Szczęsnego. Ostatecznie jego podopieczni nieoczekiwanie przegrali 0:1 po golu Ibrahima Diabate pod koniec pierwszej połowy.

Barcelona "na kacu". Tak oceniono Lewandowskiego i Szczęsnego

Hiszpańskie media nie zostawiły suchej nitki na świeżo upieczonych mistrzach kraju. - Barcelona na kacu - brzmi nagłówek na stronie dziennika "Sport", który jak zawsze pokusił się o szczegółowe oceny piłkarzy. Lewandowski otrzymał "5" w dziesięciostopniowej skali. - Miał jedną świetną okazję, ale zaspał przy ostatnim podaniu. Był praktycznie niewidoczny i bardzo ospały - czytamy.

Polaka na "5" ocenił także kataloński "El Nacional". - Jeśli nie dostaje piłek w polu karnym to ma problemy, aby odnaleźć się na boisku. Bardzo niewiele wniósł do gry Barcelony - napisano.

Suchej nitki na 37-latki nie zostawił portal "El Desmarque". Polski napastnik otrzymał tam najgorszą notę w całym zespole, a więc "3". - Grał ociężale przez całe spotkanie - podkreślili dziennikarze.

Dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na to, że Lewandowski w środowym meczu wystąpił z opaską kapitana. - Zobaczymy czy to miało jakieś symboliczne znaczenie - zaznaczono w nawiązaniu do tego, że Polakowi za kilka tygodni wygasa kontrakt z klubem i wiele na to wskazuje, że nie zostanie on przedłużony.

Polak nie zachował czystego konta, co podkreśliło mocno m.in. "Mundo Deportivo". - Polski bramkarz traci gole w każdym meczu, w którym występuje - napisano. "Sport" przyznał Szczęsnemu "5". - Piłkarze z Alaves stworzyli jedną klarowną okazję i strzelili mu gola - podkreślono.

"El Nacional" ocenił Polaka na "6", ale w opisie jego występu w środowym meczu wrócił do poniedziałkowego świętowania mistrzostwa. - Był jednym z głównych bohaterów w trakcie parady ulicami Barcelony. Wrócił do ligowej rzeczywistości i na pewno przy straconym golu mógł zachować się nieco lepiej - oceniono.

Przed Barceloną jeszcze dwa ligowe mecze w tym sezonie. W niedzielę o godz. 21:15 zmierzy się z Realem Betis. Z kolei sezon zakończy 23 maja, gdy na wyjeździe będzie rywalizować z Valencią.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny

Robert Lewandowski

Wojciech Szczęsny

