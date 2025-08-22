Lewandowski i Szczęsny mogą zagrać w USA. Jednogłośny sprzeciw

FC Barcelona dobrze rozpoczęła nowy sezon La Liga. W pierwszym meczu przeciwko RCD Mallorca podopieczni Hansiego Flicka wygrali 3:0, po bramkach Raphinhi, Ferrana Torresa i Lamine Yamala. W spotkaniu nie wystąpił ani Robert Lewandowski (kontuzja), ani Wojciech Szczęsny (brak rejestracji przez klub).

Dziś FC Barcelona przystąpi do meczu 2. kolejki La Liga. Tym razem Duma Katalonii zagra na wyjeździe z beniaminkiem, Levante. Zespół z Walencji ostatni raz wygrał z Blaugraną w listopadzie 2019 roku. To oraz fakt, że Levante dopiero wróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii sprawia, że podopieczni Hansiego Flicka powinni zgarnąć kolejne trzy punkty. Dopóki jednak piłka w grze, wszystko może się zdarzyć.

Kontrowersje wokół meczu FC Barcelony. Kapitanowie klubów La Liga z jednoznacznym sprzeciwem

W 17. kolejce La Ligi FC Barcelona zagra z Villarrealem. Niby nic dziwnego, a jednak. Wszystko przez fakt, że spotkanie to rozegrane zostanie poza granicami Hiszpanii, a dokładnie w Miami.

Z ekscytacją o takim pomyśle wypowiadał się ponad tydzień temu prezes Villarrealu Fernando Roig. Cytowany przez serwis fcbarca.com przyznał, że jest to "wielka szansa". Skierował swoje słowa także w stronę niezdecydowanych, którzy kwestionują słuszność rozegrania meczu z Barceloną w Stanach Zjednoczonych. Chętni mają polecieć do Miami za darmo, a niechętni, na zachętę, mają otrzymać sporą zniżkę na swój karnet.

- Nasi kibice mogą mieć pewien niesmak, ale będziemy organizować ten mecz i od razu mówię, że są dwa sposoby: kto będzie chciał polecieć do Miami, poleci do Miami gratis. A jak ktoś nie chce lecieć do Miami, będzie miał sporą zniżkę na swój karnet - 20%.

Kapitanowie wyrażają jednoznaczny sprzeciw. Lewandowski i Szczęsny mają zagrać w USA

W czwartek doszło do spotkania kapitanów drużyn La Liga z Hiszpańskim Stowarzyszeniem Piłkarzy (AFE). Jak podaje dziennik AS, wobec inicjatywy prezesa rozgrywek Javiera Tebasa zawodnicy wyrazili jednoznaczny sprzeciw i odmówili ewentualnej gry w USA w przyszłości. Ponadto zażądali przejrzystości co do warunków takiej umowy, bowiem pojawiło się zastrzeżenie, iż zarząd nie poinformował ich o projekcie. W oświadczeniu kapitanowie przyznali, że jest to "brak szacunku".

W oświadczeniu AFE widnieje także informacja, że kapitanowie poprosili zarząd La Ligi o szczegółowy raport związany z meczem poza granicami Hiszpanii. Żądanej odpowiedzi jednak nie otrzymali. Jak podaje AS, AFE domagało się ujawnienia kryteriów wyboru drużyn do tego meczu, podziału środków, warunków podróży oraz rodzaju ubezpieczenia na podróż. La Liga jednak nie odpowiedziała.

- Biorąc pod uwagę tę sytuację, uważamy, że z powodu braku dialogu i informacji przekazanych zawodnikom, rozpoczęcie procesu realizacji projektu promowanego przez Ligę i zatwierdzonego bez żadnej informacji przez Zarząd RFEF jest brakiem szacunku dla zawodników, ponieważ wiąże się ze zmianami na szczeblu sportowym i przeniesieniem pracowników poza terytorium kraju w ramach krajowej ligi - czytamy w komunikacie zawodników La Ligi.

Obawy kapitanów hiszpańskich drużyn gromadzą się szczególnie wokół tego, co może wydarzyć się w przyszłości. W tym sezonie, poza granicami Półwyspu Iberyjskiego zostanie rozegrany tylko mecz FC Barcelony z Villarrealem, jednak co w sytuacji, w której La Liga będzie chciała pójść za ciosem i zaangażować w projekt także inne kluby? W tej sprawie wszyscy kapitanowie są zgodni. Piłkarze zapowiadają, że będą odmawiali gry w Stanach Zjednoczonych.

Jesteśmy zjednoczeni. Chcemy szacunku i transparentności

