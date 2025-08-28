Lewandowski i Szczęsny jednak w USA? Barcelona czeka na werdykt. Szef UEFA zabrał głos

FC Barcelona wciąż nie może wyjść z problemów finansowych, które zgotował jej jeszcze poprzedni zarząd. "Duma Katalonii" cierpi w związku z tym, jak działał Josep Maria Bartomeu i jego świta. Dlatego też "Blaugrana" musi poszukiwać pieniędzy tak naprawdę na każdej możliwej płaszczyźnie. Do momentu, gdy klub nie wróci do działania w ramach zasady 1:1, problemy nie znikną.

Obecnie Barcelona na rynku transferowym działa, przestrzegając reguły 3:1, co oznacza, że na każde wydane jedno euro musi poświadczyć trzema zarobionymi. To oczywiście wpływa na budżet płacowy mistrzów Hiszpanii, a także zdolność do rejestracji nowych piłkarzy, którzy zwykle muszą czekać na pozwolenie do gry w La Liga. Wspomniana liga hiszpańska, a konkretnie jej prezes - Javier Tebas od wielu lat próbuje "wywieźć" mecz ligowy za ocean.

Problemy Lewandowskiego i Szczęsnego. Ceferin zabrał głos

W tym roku pomysł zdaje się bardzo mocno konkretyzować. Barcelona miałaby zagrać w grudniu z Villarrealem w Miami. Pojawiło się jednak wiele głosów sprzeciwu, które stwierdzają, że to zaburzenie integralności rozgrywek. Oficjalny komunikat wypuścił Real Madryt. "Real Madryt pragnie przekazać swoim socios, sympatykom oraz ogólnie kibicom piłki nożnej swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji rozegrania poza Hiszpanią meczu 17. kolejki Primera División pomiędzy Villarrealem a Barceloną" - czytaliśmy kilka tygodni temu.

Do realizacji tego pomysłu Javier Tebas, Barcelona i Villarreal potrzebują zgody UEFA. Decyzja władz według doniesień medialnych ma nadejść do 11 września. Niespodziewanie głos zabrał Aleksander Ceferin. - Europejskie drużyny powinny grać w Europie. Rozpoczniemy również tę dyskusję z FIFA i wszystkimi federacjami, ponieważ nie uważam, że to dobra rzecz - rozpoczął szef UEFA cytowany przez "Mundo Deportivo".

- Cóż, jeśli to wyjątek, w porządku; jeśli jest ku temu powód, w porządku. Ale zasadniczo europejskie drużyny powinny grać w Europie, ponieważ kibice, którzy im kibicują, żyją w Europie. To wspaniała tradycja. Myślę jednak, że w przyszłości będziemy musieli o tym bardzo poważnie porozmawiać, ponieważ piłka nożna powinna być rozgrywana w Europie, a kibice powinni ją oglądać u siebie. Nie mogą podróżować do Australii ani Stanów Zjednoczonych, żeby oglądać swoje drużyny - zakończył.

Pierwsza część tego cytatu brzmi jak stanowczy sprzeciw do "wywożenia" meczów ligowych poza teren krajowych rozgrywek. Gdy jednak zagłębimy się w drugą część, widać tam pewną nadzieję dla Roberta Lewandowskiego i jego kolegi. Trudno jednoznacznie stwierdzić po tych słowach, jaką decyzję wyda UEFA w kontekście rozegrania meczu Barcelony z Villarreal.

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Monachium. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

FC Barcelona IMAGO/S. Ros East News

Wojciech Szczęsny Urbanandsport East News

Aleksander Ceferin ARIF HUDAVERDI YAMAN AFP