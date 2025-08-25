Lewandowski i Szczęsny czekają na kolejnego Polaka. Do akcji wkroczył Jan Urban

Kacper Urbański jest jednym z tych zawodników, na których w pewnym sensie opiera się przyszłość reprezentacji Polski. Zaledwie 20-letni pomocnik zdążył dotychczas rozegrać 11 spotkań w kadrze "Biało-czerwonych", notując dwie asysty.

Klubowa przygoda Urbańskiego w ostatnim czasie nie prezentowała się jednak zbyt okazale. Ostatni sezon spędził w barwach dwóch drużyn - Bolognii oraz Monzy. Łącznie wystąpił w zaledwie 15 meczach Serie A, notując przy tym tylko jednego gola. We wszystkich rozgrywkach mogliśmy go podziwiać raptem 988 minut, co z pewnością nie pomogło młodemu reprezentantowi Polski w odblokowywaniu pełni piłkarskiego potencjału.

W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia, jakoby Urbański miał być bliski zamiany słonecznej Italii na Półwysep Iberyjski. O jego pozyskanie walczyć ma bowiem RCD Mallorca, która w pierwszym spotkaniu sezonu przeciwko FC Barcelonie stanowczo nie mogła mówić o dobrym występnie. Tamtejsze media wnikliwie badają temat, a z ich informacji wynika, że transfer Urbańskiego do wyspiarskiego klubu jest już naprawdę bliski realizacji. Okazuje się również, że piłkarz otrzymał w tej sprawie pomoc od samego Jana Urbana.

Urban "czuwa" nad transferem Urbańskiego. Selekcjoner skontaktował się z hiszpańskim klubem

Nie od dziś wiadomo, że Jan Urban jest rozpoznawalną postacią w świecie hiszpańskiego futbolu. W latach 1989-1995 grał on bowiem w barwach CA Osasuny, w której to zdobył łącznie 45 goli. Od niedawna pełni on funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, a jednym z jego obowiązków jest monitorowanie sytuacji piłkarzy, którzy mogą okazać się ważnym elementem w przyszłych zmaganiach kadry narodowej.

Jak podaje hiszpański portal "MARCA" właśnie tak Urban postąpił w przypadku Urbańskiego. Wedle ich informacji 63-latek miał bowiem skontaktować się z trenerem Mallorci, Jagobą Arrasate, aby osobiście zarekomendować mu usługi 20-letniego reprezentanta Polski. Zdaniem Urbana 20-latek wniósłby wiele wszechstronności w grze zespołu z wyspy. Ponoć ten czynnik również mocno wpłynął na zainteresowanie Mallorki opcją pozyskania Kacpra Urbańskiego. Rekomendacja ze strony Urbana może sprawić, iż Urbański dołączy do Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego, stając się kolejnym Polakiem, biegającym po boiskach hiszpańskiej La Ligi.

Kacper Urbański i Robert Lewandowski Rex Features/East News / David Young/Action Plus/Shutters East News

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Urbański PIOTR MATUSEWICZPiotr MatusewiczDPPI via AFP AFP

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports