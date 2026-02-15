Już po upływie 45 minut półfinałowa rywalizacja FC Barcelona z Atletico w Madrycie była na dobrą sprawę rozstrzygnięta. Po kompromitujących błędach defensywy Barcy na czele z Joanem Garcią "Los Colchoneros" prowadzili 4:0, deklasując podopiecznych Hansiego Flicka.

FC Barcelona rozbita w Madrycie. Wielkie kontrowersje w hicie

Niestety nie pomogło nawet wejście Roberta Lewandowskiego, który zameldował się z ławki już w 27 minucie spotkania. Co prawda po zmianie stron goście trafili do siatki, ale po bardzo długiej analizie VAR gol został anulowany z powodu spalonego. I rozpętała się burza.

Pod adresem zespołu sędziowskiego padało po meczu wiele zarzutów. Sędzia Juan Martinez Munuera podjął wiele kontrowersyjnych decyzji, na czele z nieuznanym golem, czy brakiem czerwonej kartki dla Giuliano Simeone po bandyckim faulu na Alejandro Balde. Kibice "Blaugrany" byli wściekli, choć sympatycy Atleti również nie byli do końca zadowoleni z pracy arbitra.

Sędzia skrzywdził Barcę? Klub złożył oficjalną skargę

Ten doprowadził jednak do takiego stanu wrzenia w stolicy Katalonii, że Barcelona postanowiła działać. Klub złożył oficjalną skargę do Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF) w związku z pracą sędziego. Dokument nie dotyczy wyłącznie spotkania z Atletico Madryt.

FC Barcelona potępia istnienie rozbieżnych decyzji w obliczu identycznych sytuacji, zwłaszcza w kwestii sankcji dyscyplinarnych. Ta rozbieżność generuje poczucie stosowania podwójnych standardów, co jest sprzeczne z zasadami słuszności, równości i bezpieczeństwa prawnego, które powinny rządzić rozgrywkami [...] Klub wyraża uzasadnione wątpliwości co do sposobu użycia i poprawnego stosowania technologii, szczególnie w decyzjach „milimetrowych”, którym nie towarzyszyły przekonujące wyjaśnienia techniczne. Potępia się również brak przejrzystości w zarządzaniu i publikowaniu nagrań audio z systemu VAR.

Do tego FC Barcelona domaga się publikacji nagrań z wozu VAR, aby podejmowane przez arbitrów decyzje były dla wszystkich stron przejrzyste.

"Jednocześnie FC Barcelona wnioskuje o pełną publikację wszystkich nagrań audio z VAR, niezależnie od tego, czy doszło do analizy przy boisku, co stanowi niezbędny element przejrzystości i edukacji sędziowskiej [...] FC Barcelona żąda, aby jej prośby zostały przeanalizowane z najwyższą powagą oraz aby podjęto konkretne kroki w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości" - dodano na koniec.

Nie po raz pierwszy w tym sezonie w meczu Barcelony doszło do wielkich kontrowersji, co powoli zaczyna stanowić regułę. Z pracy arbitrów bardzo często niezadowolenie wyraża również Real Madryt. A sędziowie z Hiszpanii od lat postrzegani są za najsłabszych w topowych ligach europejskich.

