Lewandowski czeka na kontrakt, nagle takie wieści ws. rywala. 30 milionów na stole

W najlepsze trwa piłkarski sezon 2025/2026. Bardzo dobrze w nim spisuje się FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka po 17 rozegranych spotkaniach w rozgrywkach La Liga z 43 punktami zajmuje 1. miejsce i ma cztery "oczka" przewagi nad drugim Realem Madryt. Do tego aktualni mistrzowie Hiszpanii walczą o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów oraz niedawno zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Hiszpanii.

Swój wkład w takie wyniki ma bez dwóch zdań Robert Lewandowski. Polak w 17 rozegranych spotkaniach podczas aktualnej kampanii zdobył osiem goli i zaliczył dwie asysty. Mimo całkiem niezłej dyspozycji wciąż nie wiadomo czy ten pozostanie w Barcelonie na dłużej, bowiem jego umowa z klubem wygasa z końcem tego sezonu.

W hiszpańskich mediach pojawia się wiele wiadomości na ten temat. Według najnowszych informacji napastnik miał nawet zdecydować się na ewentualną obniżkę swojej pensji, aby pozostać w stolicy Katalonii na dłużej. Mimo to w klubie nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

Nieco inaczej kształtuje się natomiast ewentualna przyszłość Marcusa Rashforda. Sprowadzony w ramach wypożyczenia z Manchesteru United Anglik notował bardzo dobre występy, gdy zastępował kontuzjowanego wówczas Raphinhę. Hansi Flick początkowo rozważał wystawianie go na środku ataku, gdzie miałby stanowić konkurencję dla Roberta Lewandowskiego. Kilka informacji ws. przyszłości 28-latka przekazało "Mundo Deportivo".

Rashford może pozostać w Barcelone. "Jest ceniony"

Jego forma została dostrzeżona także przez działaczy "Dumy Katalonii". Zdaniem hiszpańskiego dziennika na tę chwilę Barcelona ma być poważnie zainteresowana wykupem napastnika z Manchesteru United. Kwota odstępnego ma wynieść 30 milionów euro, a cała transakcja miałaby mieć miejsce w przyszłe lato.

- Reprezentant Anglii jest wysoko ceniony za swoją wszechstronność jako napastnik, mogący grać zarówno na skrzydle, jak i na środku ataku, co daje Flickowi wiele możliwości w przypadku kontuzji innych napastników - dodaje dziennik.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 21 grudnia. Będzie to starcie z Villarrealem w ramach rozgrywek LaLigi. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

Robert Lewandowski Piero Cruciatti / AFP AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News